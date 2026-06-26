Passeata protesta contra privatização do Parque do Biribiri, em Diamantina

Moradores de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, promovem neste sábado (27/6) uma passeata contra o projeto de concessão do Parque Estadual do Biribiri à iniciativa privada. Organizada pelo movimento popular "O Biribiri é Nosso", a manifestação pretende reunir moradores, trabalhadores, estudantes, esportistas, ambientalistas e representantes de comunidades tradicionais para defender a permanência da unidade de conservação sob gestão pública.

A concentração será às 9h, no Largo Dom João, com saída da caminhada às 10h. O trajeto seguirá pelo Centro Histórico, passando pelo Mercado Velho, até a Praça do Pão de Santo Antônio, no Rio Grande.

Segundo os organizadores, o objetivo é ampliar o debate sobre o futuro do parque e pressionar o Governo de Minas a interromper o processo de concessão. O movimento afirma que o espaço, utilizado há décadas para lazer, esportes, turismo, atividades culturais e práticas religiosas, deve continuar público, gratuito e administrado pelo Estado.

Criado em 1998, o Parque Estadual do Biribiri possui cerca de 17 mil hectares de área protegida e é considerado um dos principais patrimônios naturais do Vale do Jequitinhonha. A unidade abriga cachoeiras, campos rupestres, vegetação nativa, fauna típica do Cerrado e da Serra do Espinhaço, além de sítios com arte rupestre e paisagens que atraem visitantes de diversas partes do estado.

Conforme dados do Governo de Minas, o parque recebeu aproximadamente 60 mil visitantes em 2025 e a expectativa, caso a concessão seja implementada, é ampliar esse número para cerca de 179 mil até 2054.

Movimento diz que população foi surpreendida

Integrante do movimento "O Biribiri é Nosso", o professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Mário Mariano, afirma que a mobilização começou no início deste ano, quando moradores souberam da intenção do governo de conceder os serviços turísticos do parque à iniciativa privada.

Segundo ele, um dos principais fatores que motivaram a organização do movimento foi a falta de informações sobre a proposta.

"Ninguém em Diamantina sabia que esse processo estava acontecendo. A gente foi descobrindo aos poucos, lendo os documentos publicados pelo Instituto Estadual de Florestas", afirma.

De acordo com Mário, o grupo é formado por trabalhadores, estudantes, professores e moradores de diferentes comunidades da cidade. Desde então, os integrantes passaram a realizar reuniões em bairros, escolas e espaços públicos, além de distribuir panfletos durante o carnaval e promover campanhas nas redes sociais para divulgar o projeto.

Agora, a principal ação será a passeata deste sábado, que, segundo ele, busca ampliar ainda mais o diálogo com a população.

"A nossa principal tarefa tem sido fazer com que mais pessoas saibam o que está acontecendo e possam se posicionar. A gente sente que a maioria da população de Diamantina é contra a concessão", diz.

Cobrança para acessar o parque

O principal temor do movimento é que a concessão transforme um espaço considerado patrimônio ambiental e cultural em uma atividade voltada ao lucro.

Mário afirma que o edital prevê a concessão, por mais de 30 anos, de áreas que concentram os principais atrativos turísticos do parque, como as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais. Segundo ele, a possibilidade de cobrança de ingresso, estacionamento e outros serviços preocupa moradores.

"O parque é um direito social, ambiental e cultural. Muitas comunidades utilizam aquele espaço para lazer, esportes e até manifestações religiosas. A população não quer ver o Biribiri se transformar em mercadoria", diz.

O professor também critica um dos critérios previstos para selecionar futuras concessionárias. Segundo ele, o edital admite como experiência anterior a gestão de empreendimentos como shopping centers, o que, na avaliação do movimento, não demonstra conhecimento sobre conservação ambiental e administração de unidades de preservação.

Críticas à condução do processo

Outra reclamação dos organizadores envolve as audiências públicas realizada durante a consulta pública do projeto. Segundo Mário Mariano, o primeiro evento teve uma divulgação muito fraca e poucas pessoas souberam. Já na segunda, acabaram reunindo um número de participantes maior do que a estrutura comportava.

Imagens da segunda assembleia, onde a privatização foi discutida O Biribiri é nosso/Divulgação

De acordo com ele, houve falta de espaço, interrupção por queda de energia e demora para retomada dos trabalhos. O movimento chegou a pedir que a audiência fosse cancelada e transferida para um local mais amplo, no centro da cidade, mas o pedido não foi aceito.

Para o professor, a situação reforçou a percepção de que o governo não promoveu um diálogo adequado com a população.

"Queríamos discutir o projeto, apresentar nossas preocupações e construir alternativas. Mas sentimos uma postura de pouca abertura para esse debate", afirma.

Governo prevê investimentos de R$ 5,1 milhões

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) informou que o projeto integra o Programa de Concessão de Parques Estaduais (Parc), lançado em 2019, que já contempla os parques estaduais do Lund, Itacolomi e Ibitipoca.

Segundo a pasta, o projeto passou por consulta pública em março e, atualmente, está na fase de estruturação. Ainda não há data definida para o leilão da concessão.

A proposta prevê que a iniciativa privada seja responsável pelos serviços turísticos do Parque Estadual do Biribiri durante 30 anos. Nesse período, deverão ser investidos R$ 3,6 milhões em infraestrutura, incluindo melhorias em portarias, estacionamentos, centro de visitantes, trilhas, sinalização, sanitários, área de camping e equipamentos de apoio, além de R$ 1,5 milhão para reposição de ativos ao longo do contrato. Ao fim da concessão, todas as benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio do Estado.

De acordo com a Seinfra, a iniciativa tem como objetivo qualificar a visitação, fortalecer o turismo sustentável e ampliar a arrecadação da região.

Movimento defende mais investimentos públicos

Apesar das justificativas do governo, o movimento "O Biribiri é Nosso" afirma que a solução não é transferir a gestão dos serviços turísticos para empresas privadas.

Segundo Mário Mariano, o principal argumento apresentado pelo Estado é a falta de recursos financeiros e de servidores para administrar o parque. Para ele, porém, a alternativa deveria ser ampliar os investimentos públicos.

"O governo diz que não tem dinheiro nem pessoal suficiente para cuidar do parque. Nós entendemos que o caminho é justamente o contrário: investir mais recursos, realizar concursos públicos e fortalecer o Instituto Estadual de Florestas para que ele tenha condições de fazer essa gestão", afirma.

O professor também defende maior participação da população nas decisões sobre a unidade de conservação e diz que os problemas enfrentados pelo parque podem ser solucionados sem a concessão à iniciativa privada.

Abaixo-assinado e expectativa de diálogo

Além da passeata, o movimento mantém um abaixo-assinado contra a concessão, que já reúne entre 4 mil e 5 mil assinaturas. O documento foi entregue à Prefeitura de Diamantina, que, segundo os organizadores, encaminhou a demanda ao governo estadual.

A expectativa do grupo é que o processo seja interrompido para que seja aberto um novo diálogo com moradores, entidades e comunidades que utilizam o parque.

"O Biribiri não pertence apenas aos moradores de Diamantina. É um patrimônio dos mineiros e precisa continuar sendo público, gratuito e acessível para todos. É isso que queremos defender com essa mobilização", conclui Mário.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice