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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

18 cães de rua morrem em Congonhas; polícia investiga

Prefeitura municipal foi acionada após receber denúncia de suposto envenenamento em massa dos animais

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/06/2026 18:56

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Conforme levantamento inicial, foram contabilizados 21 animais supostamente envenenados em Congonhas, na Região Central de Minas
Conforme levantamento inicial, foram contabilizados 21 animais supostamente envenenados crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um caso de suposto envenenamento em massa de cães de rua, em Alto Maranhão, distrito de Congonhas, na Região Central do estado. As autoridades policiais aguardam os resultados dos exames necroscópicos para confirmar as causas das mortes.

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Nas redes sociais, a prefeitura informou que a Gerência de Proteção e Defesa dos Animais foi acionada, na terça-feira (23/6), após a denúncia de suspeito de envenenamento de cães comunitários na região de Travessa Joaquim Pinto.

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Conforme o Executivo municipal, foram registradas 21 vítimas. Três cachorros estão estabilizados e seguem sob cuidados veterinários, enquanto 18 deles morreram.

A prefeitura também disse que acionou o Ministério Público (MPMG), além das polícias Militar e Civil, para que o caso seja investigado e os possíveis responsáveis identificados e punidos.

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Conforme a PMMG, foram registradas mortes de animais em diferentes pontos da rua, que é extensa. As famílias foram sinalizadas a fornecer imagens das câmeras de segurança das residências para identificar os envolvidos.

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