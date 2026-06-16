Banco é oficiado pelo MPMG devido à extinção de agência em cidade mineira

O anúncio do fechamento definitivo de uma agência de Resplendor, no Vale do Rio Doce, fez com que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça daquele município, expedisse nesta segunda-feira (15/6) um ofício exigindo que o Banco Itaú preste esclarecimentos sobre o caso. Trata-se da única unidade da instituição financeira naquela comarca.

O encerramento iminente das atividades na agência, previsto para o próximo dia 25 de junho, teria surpreendido a população e degradado as condições de atendimento. De acordo com o MPMG, denúncias apontam que os consumidores estariam enfrentando longas filas na área externa da unidade, expostos ao sol. Além disso, a prioridade legal garantida aos idosos, bem como o tempo máximo de atendimento, não estariam sendo respeitados.

O órgão estipulou prazo de 72 horas para que a direção do banco apresente justificativas detalhadas e documentos que comprovem a regularidade da decisão. A Promotoria de Justiça exige comprovações de que a instituição cumpriu a exigência de informar os clientes com, no mínimo, 30 dias de antecedência sobre o fechamento da agência, conforme determina a Resolução nº 4.072/12 do Banco Central.

A promotoria também cobra explicações sobre a transferência automática de contas para o município de Aimorés, também no Vale do Rio Doce. O banco deverá comprovar anuência individual e expressa dos consumidores, ou garantir que eles poderão transferir as próprias contas para outros bancos em Resplendor sem custos.

O Banco Itaú ainda terá que apresentar ao MPMG um plano de transição seguro para os beneficiários do INSS, detalhando se houve repasse para bancos conveniados na própria cidade e se essas pessoas foram devidamente comunicadas.

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Por fim, são exigidas justificativas para os problemas relatados pelos clientes e a prestação de atendimento adequado, inclusive às pessoas com prioridade, durante o funcionamento da agência.



Caso o banco não esclareça as questões ou desrespeite o prazo legal, o MPMG poderá ingressar com uma Ação Civil Pública na Justiça, solicitando uma liminar (tutela provisória de urgência) para suspender o fechamento da agência, além de exigir a imposição de multas diárias por falhas na prestação do serviço e indenizações por danos morais individuais e coletivos sofridos pelos moradores de Resplendor.