Foragido da Justiça é preso em BH com carro clonado
Contra o suspeito também havia um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de roubo
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Um homem, de 33 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira (26/6), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a corporação, ele estava foragido e dirigia um veículo clonado.
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Os militares realizavam um patrulhamento preventivo na região quando receberam informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria circulando em local próximo utilizando um veículo utilitário branco.
Foram realizadas diligências até localizarem o automóvel e a abordagem foi feita. Conforme a PMMG, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido e preso.
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Os policiais constataram que o veículo era produto de roubo, possuía sinais identificadores adulterados (veículo clonado) e circulava com placas falsas. Além disso, foram localizados diversos objetos utilizados na prática criminosa.
Contra o suspeito também havia um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de roubo, o qual foi devidamente cumprido. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele também responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
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A ocorrência e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, concluindo os procedimentos de polícia judiciária.
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O que foi apreendido?
• 01 veículo clonado e produto de roubo, recuperado;
• 01 simulacro de arma de fogo;
• 02 rádios comunicadores;
• 02 balaclavas;
• 01 bloqueador portátil de sinal.