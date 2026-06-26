Vai viajar de férias de BH a Vitória? Veja onde estão os pedágios

As praias capixabas estão entre os destinos mais procurados pelos mineiros. E com as férias de julho chegando, o cenário não é diferente. Mas antes de chegar a Vitória (ES), os motoristas que saem de Belo Horizonte pela BR-262 encontrarão dois pedágios na estrada. Para evitar surpresas indesejáveis, o gasto também precisa ser colocado no orçamento.

Por trajeto, um motorista de carro de passeio paga R$ 28,40 por pedágio; já o valor para caminhões pode variar conforme a categoria e chegar até R$ 255,60 por viagem; motocicletas são isentas.

Apesar de o trajeto seguir pela BR-262, os pedágios estão instalados na BR-381, onde as duas rodovias compartilham o mesmo trecho entre a capital e o município de João Monlevade, na Região Central do estado. Depois disso, a BR-381 segue em direção ao Vale do Rio Doce, enquanto a BR-262 continua rumo ao território capixaba.

Ao deixar a capital mineira, a primeira parada é em Caeté, na Região Metropolitana de BH. No local, a tarifa para veículos leves é de R$ 15,50. Já os veículos de carga pagam valores que variam conforme o número de eixos, podendo chegar a R$ 136,50.

A segunda e última praça de pedágio fica em João Monlevade. Para os carros de passeio, a tarifa é de R$ 12,90. Já os motoristas de caminhões podem desembolsar até R$ 116,10, dependendo da categoria do veículo.

Na viagem de ida e volta entre Belo Horizonte e Vitória, condutores de veículos de passeio pagam R$ 56,80; já aos de veículos de carga, os valores variam conforme a quantidade de eixos. Caminhões de nove eixos, por exemplo, pagam R$ 511,20. Outros valores estão disponíveis no site da Nova-381.

Sistema Free Flow

As duas praças de pedágio operam pelo sistema Free Flow, modelo que dispensa cancelas. A identificação dos veículos é feita automaticamente por câmeras e sensores instalados em pórticos sobre a pista, permitindo a passagem sem redução de velocidade.

O pagamento pode ser realizado em até 30 dias após a passagem. Motoristas que utilizam tag têm a cobrança feita automaticamente e ainda podem receber descontos previstos pela regulamentação. Já os demais usuários podem quitar a tarifa pelo aplicativo da Nova 381, com Pix ou cartão de crédito, além dos totens de autoatendimento instalados ao longo da rodovia.

A BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade, está sob gestão da concessionária Nova 381 que mantém atendimento operacional 24 horas por dia, com equipes de inspeção de tráfego, ambulâncias e guinchos. Em situações de emergência, os usuários podem solicitar apoio gratuito pelo telefone 0800 0 381 381.

Já a BR-262, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como a rodovia não é concedida à iniciativa privada nos demais trechos que não são compartilhados com outras estradas privadas, não há serviços de assistência operacional, como guinchos e atendimento mecânico. Em caso de pane ou emergência, o motorista precisa acionar o seguro particular ou contratar atendimento por conta própria.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata