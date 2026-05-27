Viagem pela BR-262: 4 paradas para comer um bom pão de queijo em MG

Viajar pela BR-262, uma das principais rodovias que cortam Minas Gerais, pode ser muito mais do que apenas um trajeto. Para quem cruza o estado, a jornada se transforma em uma oportunidade única de provar uma das maiores estrelas da culinária local: o pão de queijo. Diversas paradas ao longo do caminho oferecem a iguaria, com receitas que vão das mais tradicionais às mais criativas, sempre com aquele sabor inconfundível de Minas.

Seja qual for o seu destino, transformar o percurso em uma experiência gastronômica é uma ótima ideia. O cheiro de queijo assando e o café coado na hora são convites irrecusáveis. Para ajudar na sua próxima viagem, separamos alguns locais conhecidos e bem avaliados onde você pode fazer uma pausa estratégica e saborear um pão de queijo autêntico.

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Onde encontrar um bom pão de queijo na BR-262

A fama de muitos desses estabelecimentos é consolidada pela tradição e pelo boca a boca dos viajantes. Confira quatro paradas que valem a visita:

Gauchão: Localizada no KM 138 da BR-262, em Rio Casca, é um prato cheio para viajantes. Além do seu famoso carro-chefe, que é o pão com linguiça, todo dia oferece uma fornada do tradicional pão de queijo mineiro. Também conta com um cardápio completo de comida mineira, lanches diversos e produtos tradicionais.

Caffé da Terra: Um pouco mais adiante, no KM 464,5 da BR, esta parada é um verdadeiro refúgio com cara de fazenda. Famoso não só pelo pão de queijo, mas também pelas broas e outros quitutes feitos no forno a lenha, o Caffé da Terra conquista pelo ambiente rústico e pelo sabor caseiro.

Restaurante Visão: Já na região de Bom Despacho, este restaurante é uma parada obrigatória para quem busca uma refeição completa. Embora seja mais conhecido pelo buffet de comida mineira e pelos encontros de motociclistas, seu pão de queijo feito com queijo canastra de fabricação própria é um destaque à parte, representando a autêntica tradição local.

Casa da Bica: No trecho próximo à divisa com o Espírito Santo, em Marechal Floriano, este restaurante é um ponto de apoio tradicional para quem faz viagens mais longas. O local oferece comida caseira de qualidade, lanches diversos com um delicioso pão de queijo de opção, e ainda possui uma área pet friendly e acesso a uma cachoeira. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.