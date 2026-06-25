Vai viajar de BH para RJ? Veja onde estão os pedágios na BR-040

Férias, viagem a trabalho ou visitar a família. Independentemente do motivo, quem pretende sair de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro (RJ) precisa ficar atento a seis praças de pedágio ao longo do percurso da BR-040.

É importante colocar o gasto na ponta do lápis a fim de evitar surpresas indesejáveis durante o trajeto. Ao todo por trecho, a tarifa para carros de passeio é de R$ 104,70; já o valor máximo chega a R$ 1.038 para caminhões de dez eixos; enquanto motocicletas são isentas.

Das seis praças de pedágio, três delas são administradas pela concessionária ERP, entre BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Em cada parada, a tarifa para veículos leves é de R$ 13,60, já para os veículos pesados pode chegar a R$ 136.

Ao sair da capital mineira, a primeira parada é em Itabirito, na Região Metropolitana de BH, no km 577 da BR-040. Em seguida, o motorista faz uma nova parada no km 642 em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. Seguindo a viagem até o Campo das Vertentes, o condutor para no km 714, em Barbacena.

A quarta parada e última no estado fica na Zona da Mata, no Km 819 em Simão Pereira. Sob administração da concessionária Elovias, para passar pelo trecho, a tarifa para veículos leves passa para R$ 21, já para veículos pesados a taxa pode chegar a R$ 210.

Segundo a concessionária, a praça deve passar por mudanças nos próximos meses. A previsão é que ela seja transferida para Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro, e opere por meio do sistema Free Flow, que permite a cobrança automática sem cancelas.

Já em território fluminense, quem segue viagem rumo à capital encontra mais duas cobranças. As praças ficam em Areal, no km 45, e em Xerém, no km 102.

Considerando ida e volta entre a capital mineira e a fluminense, o valor chega a R$ 209,40 para veículos leves. Já para veículos de carga, os valores variam conforme a quantidade de eixos. Caminhões com dez eixos chegam a pagar R$ 2.076 em uma viagem de ida e volta. Outros valores estão disponíveis no site das duas concessionárias: EPR e Elovias.

Para fazer o pagamento nas seis praças, ambas as concessionárias aceitam dinheiro, Pix, cartões ou tags eletrônicas. Os usuários que utilizam a modalidade tag têm direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), que reduz o valor em 5%, além do Desconto para Usuários Frequentes (DUF), benefício destinado a veículos leves que gera abatimentos progressivos para quem utiliza a rodovia regularmente.

Além da manutenção da estrada, as concessionárias disponibilizam atendimento operacional 24 horas, com guinchos, ambulâncias e equipes de inspeção de tráfego. Em situações de emergência médica ou mecânica, a EPR pode ser acionada pelo telefone 0800 003 1040, já a Elovias pelo número 0800 040 0495. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o canal exclusivo da Elovias pelo 0800 040 1495.

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Praças de pedágio no trajeto BH-RJ

Itabirito (MG) – km 577

Conselheiro Lafaiete (MG) – km 642

Barbacena (MG) – km 714

Simão Pereira (MG) – km 819

Areal (RJ) – km 45

Xerém (RJ) – km 102

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice