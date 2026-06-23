BR-040 é interditada para implantação de balança de carga; veja trecho

Nesta terça-feira (23/6), a concessionária Via Cristais anunciou a instalação de uma balança de pesagem para verificação de veículos que transitam com carga maior que a permitida na BR-040. A tecnologia vai ser instalada no KM 428, em Paraopeba, na Região Central de Minas. A instalação vai afetar o trânsito local e a obra vai se estender até dezembro.

Segundo a concessionária, a interdição se estende por aproximadamente 300 metros. Em ambos os sentidos da rodovia, Sul e Norte, duas faixas serão bloqueadas, sempre as mais próximas do canteiro central.

A concessionária reforça ainda que a sinalização informando sobre a interdição começa bem antes do trecho interditado. Dessa forma, os motoristas são alertados com antecedência e podem redobrar a atenção ao se aproximarem da área. As obras acontecem até as 18h.

Em funcionamento, a balança fará a pesagem automática dos caminhões, 24 horas por dia, sem necessidade de parada. O sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-In-Motion ou Pesagem em Movimento em Alta Velocidade) funciona com uma balança de inteligência instalada na pista.

O objetivo é identificar caminhões acima do limite de carga permitido e garantir a segurança da via. O excesso de peso também desgasta o pavimento das vias, o que, segundo a concessionária, aumenta os custos de manutenção.

A Via Cristais orienta a reduzir a velocidade ao se aproximar do local, respeitar a sinalização temporária e seguir as orientações das equipes operacionais para um trânsito seguro durante as obras. A previsão de entrega da obra na BR-040 é em dezembro.

Em agosto, outra balança deve ser instalada na mesma rodovia, porém no trecho que é administrado pela EPR Via Mineira em Congonhas, também na Região Central de Minas. A implementação foi anunciada em 17 de abril.

A primeira balança HS-WIM instalada no Brasil também foi em Minas. Em 2024, o equipamento que está instalado na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi aprovado pelo Inmetro.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro