MG: carreta cai em ribanceira de 6 metros e motorista morre na BR-251
Veículo seguia de São Paulo para a Bahia quando saiu da pista no interior de Minas
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Um motorista morreu na madrugada desta terça-feira (23/6) depois do caminhão que conduzia cair em uma ribanceira de aproximadamente seis metros na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 0h10, na altura do km 282 da rodovia. O veículo, carregado de areia, seguia de São Paulo para a Bahia quando saiu da pista.
Com o impacto, a cabine ficou destruída e o motorista ficou preso às ferragens. A morte foi constatada por uma equipe do Samu.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estava no local quando os bombeiros chegaram. Não houve necessidade de interromper o trânsito na rodovia.
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Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os militares desencarceraram a vítima. De acordo com os bombeiros, não houve vazamento de combustível. As equipes adotaram os procedimentos de segurança necessários para a remoção do veículo.
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A PRF permaneceu no local durante toda a ocorrência, realizando o controle do tráfego e demais medidas de sua competência. As causas do acidente ainda não foram informadas.