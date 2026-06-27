Alerta de frio: BH registra 14,7 °C na manhã deste sábado; veja previsão
A mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi 14,7 °C; veja a previsão do tempo completa
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Belo Horizonte continua "congelada" neste sábado (27/6). A mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi 14,7 °C e a sensação térmica ainda chegou a 2,6ºC na Região Oeste, às 2h. A situação está dentro do contexto de alerta de baixas temperaturas emitido pela Defesa Civil.
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Conforme o órgão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e ao declinar do dia.
Isso se deve à ação dos ventos, conforme informado pela Defesa Civil. Além disso, pode haver registro de nevoeiro ou neblina nas primeiras horas do dia.
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Os termômetros, segundo a previsão, devem chegar a máxima de 26ºC, com a umidade relativa do ar em torno dos 40%, no período da tarde.
A capital mineira está sob alerta de baixa temperatura, válido até a próxima terça-feira (30/6). Isso significa que os belo-horizontinos podem enfrentar temperaturas inferiores aos 12ºC, devido a atuação de uma frente fria.
Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será de tempo estável em todo o estado, graças a um sistema frontal que tende a reduzir a nebulosidade.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 16,5 °C, às 6h.
Centro Sul: 14,7 °C, às 3h.
Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 2,6 °C, às 2h.
Pampulha: 16,7 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 6h.
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Venda Nova: 15,4 °C, às 6h05.