Alerta de frio: BH registra 14,7 °C na manhã deste sábado; veja previsão

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte continua "congelada" neste sábado (27/6). A mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi 14,7 °C e a sensação térmica ainda chegou a 2,6ºC na Região Oeste, às 2h. A situação está dentro do contexto de alerta de baixas temperaturas emitido pela Defesa Civil.

Conforme o órgão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e ao declinar do dia.

Isso se deve à ação dos ventos, conforme informado pela Defesa Civil. Além disso, pode haver registro de nevoeiro ou neblina nas primeiras horas do dia.

Os termômetros, segundo a previsão, devem chegar a máxima de 26ºC, com a umidade relativa do ar em torno dos 40%, no período da tarde.

A capital mineira está sob alerta de baixa temperatura, válido até a próxima terça-feira (30/6). Isso significa que os belo-horizontinos podem enfrentar temperaturas inferiores aos 12ºC, devido a atuação de uma frente fria.

Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será de tempo estável em todo o estado, graças a um sistema frontal que tende a reduzir a nebulosidade.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,5 °C, às 6h.

Centro Sul: 14,7 °C, às 3h.

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 2,6 °C, às 2h.

Pampulha: 16,7 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 6h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Venda Nova: 15,4 °C, às 6h05.