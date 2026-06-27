Vídeo: explosão provoca incêndio em imóvel em Contagem

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio em um imóvel mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), neste sábado (27/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, houve uma explosão na Rua Angico, no Bairro Jardim Laguna Segunda Seção. A suspeita dos bombeiros é que tenha sido provocada por um botijão de gás.

Conforme a ocorrência, no local funcionava um galpão para manutenção de eletrodomésticos. Seis viaturas estão empenhadas no combate às chamas.

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Os bombeiros informaram que não houve vítimas ou feridos. A ocorrência está em andamento e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura.