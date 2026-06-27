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Vídeo: explosão provoca incêndio em imóvel em Contagem

Ocorrência foi registrada no Bairro Jardim Laguna Segunda Seção. A suspeita é que explosão tenha sido provocada por um botijão de gás

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/06/2026 09:59 - atualizado em 27/06/2026 09:59

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Incêndio pode ter sido provocado por botijão de gás
Incêndio pode ter sido provocado por botijão de gás crédito: CBMMG

Um incêndio em um imóvel mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), neste sábado (27/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a corporação, houve uma explosão na Rua Angico, no Bairro Jardim Laguna Segunda Seção. A suspeita dos bombeiros é que tenha sido provocada por um botijão de gás.

 

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Conforme a ocorrência, no local funcionava um galpão para manutenção de eletrodomésticos. Seis viaturas estão empenhadas no combate às chamas.

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Os bombeiros informaram que não houve vítimas ou feridos. A ocorrência está em andamento e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura.

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