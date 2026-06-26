Pastor mineiro é um dos mortos na Venezuela: 'Trabalhador e amoroso'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é uma das vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24/6). A informação foi confirmada ao Estado de Minas por Jhulya Ribeiro de Lima, de 23 anos. O religioso, segundo ela, era um homem trabalhador, amoroso e dedicado à família.

O número de mortos pelos terremotos que atingiram o país subiu para 920, anunciou nesta sexta-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado", acrescentou Rodríguez em um pronunciamento na televisão. A contagem anterior do governo apontava para 589 mortes.

Romildo Batista estava em Caracas quando comemorou o aniversário no último domingo (21). A viagem também teve como finalidade passar um tempo com os pais da esposa, a venezuelana Carlha Nacarid.

“Foi um choque. A gente ficou sabendo que algo tinha acontecido por meio de uma tia nossa que assistia à cobertura sobre o terremoto na televisão. Conseguimos falar com a Carlha e ela confirmou que eles tinham sido atingidos”.

Ainda de acordo com a sobrinha do pastor, o casal estava em uma pousada no último dia 24 quando aconteceram os terremotos.

“Eles ficaram hospedados na casa dos pais da esposa do meu tio. Quando chegou o momento de ir embora, saíram com antecedência porque o aeroporto é muito longe. Então, ainda tiveram que ficar em uma pousada antes de conseguir embarcar no avião”, explicou, acrescentando que a esposa do tio fraturou a bacia e está hospitalizada. Em relação aos pais de Carlha, Jhulya diz acreditar que eles estejam bem.

A família agora tenta trazer o corpo do pastor para o Brasil. “Recebemos um contato do Consulado, mas não sabemos se o governo vai arcar com os custos. Ainda aguardamos respostas”, concluiu.

Trabalhador, amoroso e dedicado

Durante a entrevista, Jhulya reflete sobre o pastor. "Nossa! Vai fazer falta. Meu tio era uma pessoa muito religiosa e sempre espalhava o evangelho para todos a sua volta. Tratava todos muito bem, era trabalhador, amoroso e dedicado à família. Um ótimo pai, avô, filho, irmão e tio. Foi uma tremenda tragédia, só Deus para nos ajudar", declarou.

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O Ministério das Relações Exteriores diz que dois cidadãos brasileiros — um homem e uma mulher — morreram na tragédia. Outras informações sobre a identidade das vítimas ainda não foram confirmadas.