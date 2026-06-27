Homem é morto e outro fica ferido durante tiroteio em BH

Um homem morreu e outro ficou ferido após tiroteio registrado na madrugada deste sábado (27/6) na Vila Santa Sofia, no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta das 3h, no Beco Saúl. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram uma das vítimas caída e já sem sinais vitais. O óbito foi constatado no local. O segundo homem atingido pelos disparos recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde permaneceu internado até a última atualização da ocorrência. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo informações repassadas pela corporação, os tiros foram ouvidos por moradores da região, que acionaram as autoridades. A área foi isolada para o trabalho da perícia e para o levantamento de informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

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Até o começo da tarde deste sábado, nenhum suspeito havia sido preso. A autoria dos disparos e a motivação do ataque ainda são desconhecidas. A ocorrência segue em andamento. Os investigadores trabalham para identificar os envolvidos e entender o que levou ao confronto.