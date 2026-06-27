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Jovem de 21 anos é preso no Anel quando tentava fugir para o Rio

Apontado como gerente do tráfico no Morro Troca Égua, suspeito era monitorado por forças de segurança e tinha mandado de prisão em aberto

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/06/2026 14:34

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Como funcionam as investigações de mortes em confrontos com a polícia
Integrante de organização criminosa foi preso no Anel Rodoviário enquanto tentava seguir para o Rio de Janeiro crédito: MattGush de Getty Images

Um homem de 21 anos, considerado foragido da Justiça e apontado pelas forças de segurança como integrante de organização criminosa que atua na capital mineira, foi preso no Anel Rodoviário de Belo Horizonte enquanto tentava seguir para o Rio de Janeiro.

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A abordagem ocorreu na quinta-feira (25/6), na altura do Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste da capital, após uma operação conjunta que reuniu equipes do Ministério Público (MPMG), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Militar (PMMG) e da Polícia Civil (PCMG).

Segundo as investigações, o suspeito estava sendo monitorado pelos órgãos de inteligência e planejava se esconder na comunidade da Rocinha, na capital fluminense. Para a viagem, ele teria contratado um motorista de aplicativo e pago R$ 750 pelo transporte. O veículo foi interceptado durante diligências realizadas após uma denúncia anônima informar que o homem estaria deixando Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem possui passagens por homicídio, lesão corporal, receptação e tráfico de drogas. Ele também é apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro Troca Égua, localizado no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de BH.

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Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto e efetuaram a captura. Nenhum material ilícito foi encontrado dentro do veículo. O motorista de aplicativo foi ouvido pelos militares e relatou que havia sido contratado para levar o passageiro até o Rio de Janeiro.

Drogas encontradas em imóvel

Após a prisão, os policiais seguiram para uma residência no Bairro Heliópolis, também na Região Norte de Belo Horizonte, local que teria sido utilizado pelo foragido como esconderijo e ponto de armazenamento de drogas.

No imóvel, dois ocupantes tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes, mas acabaram cercados. Entre eles estava um adolescente. Durante as buscas, os militares encontraram três balanças de precisão, celulares e uma grande quantidade de maconha guardada dentro de uma geladeira: 39 barras, 53 porções e 321 buchas da droga.

Um homem foi preso em flagrante por envolvimento com o material apreendido e o adolescente foi encaminhado à autoridade competente. Conforme o registro policial, ambos afirmaram que os entorpecentes pertenciam ao foragido e seriam distribuídos para venda no Aglomerado Troca Égua.

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A ocorrência foi encerrada no Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), responsável pela ação operacional. A investigação sobre a atuação do grupo criminoso e a origem do material apreendido continua.

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