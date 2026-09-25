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DEFESA CIVIL

BH: alerta de pancadas de chuva com ventos de 50km/h vai até sábado

Defesa Civil orienta população sobre cuidados com enxurradas, raios e áreas de risco

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
25/09/2026 17:09 - atualizado em 25/09/2026 17:10

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Vista do céu desta sexta-feira (25) no bairro Buritis, em Belo Horizonte
Vista do céu desta sexta-feira (25) no bairro Buritis, em Belo Horizonte crédito: Vera Schmitz/EM/D. A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido a partir das 16h35 desta sexta-feira (25) e dura até as 8h de sábado (26).

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Recomendações para a população

A Defesa Civil orienta que os moradores da capital adotem cuidados redobrados durante os momentos de chuva forte. No trânsito, é fundamental evitar áreas sujeitas a inundações e não trafegar por ruas alagadas ou próximas a córregos e ribeirões. Os pedestres também devem evitar a travessia nessas condições e garantir a proteção de crianças.

Para prevenir acidentes com raios e quedas de estruturas, a recomendação é de não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, evitar permanecer em áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Moradores de encostas e morros precisam ter atenção redobrada e, caso notem o aparecimento de rachaduras nas paredes, fendas, depressões ou minas d’água no terreno, devem acionar imediatamente a Defesa Civil. O contato pode ser feito com a Cemig pelo número 116 ou com a Defesa Civil pelo 199.

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Como receber os alertas no seu celular

A população de Belo Horizonte pode se cadastrar nos canais oficiais do órgão para receber avisos sobre chuva forte, granizo, tempestades, vendavais e alagamentos em tempo real:

  • SMS Gratuito: Envie o número do CEP da sua rua por mensagem de texto para o número 40199. Em seguida, uma mensagem de confirmação será enviada. O serviço é totalmente gratuito.
  • WhatsApp: Inscreva-se no canal público oficial da Defesa Civil de BH pelo link
  • Redes Sociais e Telegram: Acompanhe as atualizações no Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e pelo Telegram no perfil @defesacivilbh.

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