Com El Niño, primavera em MG terá calor, chuva e risco de temporais

Calor acima do normal, pancadas de chuva no fim do dia e possibilidade de temporais com raios, ventos fortes e até granizo devem marcar a primavera em Minas. A estação começa nesta terça-feira (22/9), às 21h05 (de Brasília), e segue até as 18h50 de 21 de dezembro, quando se inicia o verão. Com influência do El Niño, a previsão aponta temperaturas acima da média climatológica em boa parte do estado e possibilidade de chuvas próximas ou acima do normal, principalmente na parte Sul do estado.

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A primavera é uma estação de transição entre a estação seca e a chuvosa em território mineiro. Com o avanço dos meses, o aumento da radiação solar eleva as temperaturas e contribui para mudanças na circulação atmosférica.

O início da estação ocorre quando o sol cruza a linha do Equador em direção ao Hemisfério Sul. A partir daí, a região passa a receber uma quantidade maior de radiação solar. "Ao longo dos próximos meses, até o fim do verão, o sol ilumina mais o Hemisfério Sul do nosso planeta”, explica o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Esse aumento da incidência da luz solar provoca mudanças na atmosfera e influencia os sistemas meteorológicos que atuam sobre o estado. Por isso, o comportamento do tempo deve ser bastante variável ao longo da primavera.

Calor deve ganhar força

Segundo Gemiacki, a climatologia indica que as temperaturas mais altas do ano em Minas costumam ocorrer durante a primavera, principalmente entre outubro e novembro. Na capital mineira, não é incomum que os termômetros ultrapassem os 35°C durante esses meses.

Para este ano, a previsão indica temperaturas acima da média climatológica em boa parte do estado, cenário associado, entre outros fatores, à atuação do El Niño. Ainda assim, o meteorologista destaca que a previsão para uma estação inteira é baseada em probabilidades e não significa que todos os dias serão quentes.

“Podemos ter alguns dias com temperaturas mais amenas, causando até sensação de frio, e alguns dias com temperaturas muito acima da média. A primavera apresenta grande variabilidade, com alternância entre massas de ar e diferentes sistemas meteorológicos", destaca.

Na Região Metropolitana, a tendência climatológica aponta para precipitações próximas ou levemente acima da média. Já em relação às temperaturas, a possibilidade é de valores acima do normal, mas com variações ao longo da estação.

Chuva deve avançar pelo estado

Mas a primavera não deve se comportar da mesma maneira em todas as regiões mineiras. De acordo com Gemiacki, na Região Sul do estado, principalmente áreas próximas à divisa com São Paulo, costuma receber a influência das chuvas mais cedo.

Segundo o meteorologista, a consolidação da estação chuvosa no Norte de Minas costuma ocorrer mais para o início de novembro, quando as frentes frias conseguem avançar para áreas mais ao Norte do estado.

Neste ano, porém, há sinais de que o período chuvoso pode começar antes do padrão habitual em algumas áreas. O Inmet observa anomalias positivas de precipitação desde agosto.

Gemiacki cita que algumas regiões mineiras já registraram, em setembro, volumes de chuva que chegaram a níveis recordes considerando pelo menos os últimos 20 anos. Apesar disso, o especialista reforça que o comportamento de uma estação não pode ser definido apenas com base no que ocorreu em períodos anteriores.

“Cada ano é um ano, né? Então, a gente só consegue falar assim em termos de probabilidade, mas quando a gente chega nessa questão climatológica, a gente não consegue fazer uma previsão determinística”, explica.

Temporais podem acompanhar as pancadas

A combinação entre calor, umidade e características do relevo mineiro favorece a formação de tempestades durante a primavera. Os episódios podem ser acompanhados por raios, trovões, rajadas de vento, chuva intensa em curto período e, em alguns pontos, granizo. Sul de Minas, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte são algumas das áreas onde esse tipo de ocorrência é frequente no início da estação.

O relevo também interfere na formação das tempestades. Como Minas possui diversas áreas montanhosas, o deslocamento das massas de ar pode favorecer o desenvolvimento das chamadas nuvens cumulonimbus – nuvem gigante de grande desenvolvimento vertical associada a tempestades severas, raios, granizo e ventos fortes.

De acordo com Gemiacki, o fenômeno ocorre pela combinação de diferentes fatores atmosféricos, como o aquecimento durante o dia, a circulação de ar e a presença das montanhas. “Minas tem regiões muito acidentadas. Essas primeiras chuvas são muito frequentes, e é muito comum ocorrerem essas chuvas mais intensas, de tempestades”, afirma.

Em áreas urbanas, as pancadas intensas em um curto intervalo podem provocar alagamentos pontuais e outros transtornos. O granizo também pode ocorrer de maneira localizada quando as condições atmosféricas favorecem a formação das pedras de gelo.

El Niño influencia comportamento das chuvas

O El Niño também deve contribuir para o comportamento do tempo no estado durante a primavera. O fenômeno está relacionado a temperaturas mais elevadas no Sudeste, mas não é possível afirmar apenas por sua presença que o estado terá mais ou menos chuva durante toda a estação.

O principal efeito esperado, segundo o meteorologista, está na maneira como as precipitações podem ocorrer. O aumento das temperaturas durante a tarde favorece a formação de pancadas de chuva principalmente no fim do dia e durante a noite.

Isso significa que períodos de calor podem ser seguidos por mudanças rápidas no tempo, com a formação de tempestades em determinadas áreas.

Em cidades grandes e médias, esse tipo de precipitação pode provocar transtornos pontuais, principalmente quando o volume de água cai em um curto período. Alagamentos localizados e ocorrências relacionadas a granizo podem ocorrer durante os temporais.

“Como a chuva se forma ao longo de todo esse período em que o El Niño vai estar mais ativo, a gente tem temperaturas mais elevadas e uma maior frequência daquelas pancadas mais de fim de tarde e noite”, explica.

A previsão é de que as chuvas se tornem progressivamente mais frequentes durante a estação. No começo da primavera, as pancadas ainda ocorrem de maneira mais irregular, enquanto, com a aproximação do verão, o período chuvoso tende a se consolidar.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Galvão e da subeditora Tetê Monteiro