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ATENÇÃO

BH está sob alerta de chuva nesta terça-feira (22/9)

Previsão indica pancadas com raios e ventos de até 60km/h; alerta da Defesa Civil é válido até as 8h desta quarta-feira (23/9)

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
22/09/2026 14:49 - atualizado em 22/09/2026 14:51

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Belo Horizonte com céu limpo e árvores com flores expostas e coloridas
Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta terça-feira (22/9). O comunicado foi emitido nesta tarde pela Defesa Civil, e é válido até as 8h de quarta-feira (23/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D. A Press

Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta terça-feira (22/9). O comunicado foi emitido nesta tarde pela Defesa Civil, e é válido até as 8h de quarta-feira (23/9).

Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 60km/h.

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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas


A população pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. 

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Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

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