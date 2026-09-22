Previsão do tempo: BH terá calor de 33°C antes da chegada da primavera

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento nesta terça-feira (22/9), antes da chegada da Primavera à noite. Para o dia, a espera é de calor que pode chegar aos 33°C.

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Segundo a previsão meteorológica, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados a partir do fim da tarde.

A capital mineira também está sob atenção para a possibilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento nas próximas 48 horas.

Nesta terça, a menor temperatura registrada em BH foi de 17,2°C. A máxima estimada é de 33°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Temperaturas nas regionais

Em Venda Nova, os termômetros marcaram 17,2°C às 5h15, a menor temperatura entre as regionais divulgadas. Na Pampulha, foram registrados 18,3°C, com sensação térmica de 20,1°C, às 3h.

Na Região Oeste, a mínima chegou a 18,7°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 5h. Já na Centro-Sul, os termômetros registraram 19,4°C às 2h15.

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No Barreiro, a mínima foi de 21,2°C, registrada às 2h20.