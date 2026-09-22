Assine
overlay
Início Gerais
CALOR E CHUVA À VISTA

Previsão do tempo: BH terá calor de 33°C antes da chegada da primavera

Capital está sob alerta para chuva forte e rajadas de vento nas próximas 48 horas; umidade pode cair para 25%

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/09/2026 07:49

compartilhe

×
Árvore Sapucaia no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH
Árvore Sapucaia no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, floresceu pouco antes da primavera crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento nesta terça-feira (22/9), antes da chegada da Primavera à noite. Para o dia, a espera é de calor que pode chegar aos 33°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a previsão meteorológica, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados a partir do fim da tarde.

A capital mineira também está sob atenção para a possibilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento nas próximas 48 horas.

Leia Mais

Nesta terça, a menor temperatura registrada em BH foi de 17,2°C. A máxima estimada é de 33°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Temperaturas nas regionais

Em Venda Nova, os termômetros marcaram 17,2°C às 5h15, a menor temperatura entre as regionais divulgadas. Na Pampulha, foram registrados 18,3°C, com sensação térmica de 20,1°C, às 3h.

Na Região Oeste, a mínima chegou a 18,7°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 5h. Já na Centro-Sul, os termômetros registraram 19,4°C às 2h15.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Barreiro, a mínima foi de 21,2°C, registrada às 2h20.

Tópicos relacionados:

bh calor defesa-civil previsao-do-tempo primavera

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay