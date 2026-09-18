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TREINAMENTO

Defesa Civil inicia capacitação de servidores para o período de chuvas

Segundo a prefeitura, iniciativa deve preparar as equipes para uma resposta coordenada diante de situações de emergência e desastres

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Repórter
18/09/2026 23:09

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Iniciativa é voltada a administradores e servidores das dez regionais de Belo Horizonte
Iniciativa é voltada a administradores e servidores das dez regionais de Belo Horizonte crédito: PBH/Divulgação

A Defesa Civil municipal iniciou, nesta quinta-feira (17/9), treinamentos com administradores e servidores das dez regionais da estrutura administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com o órgão, a iniciativa é voltada à preparação para o enfrentamento do período chuvoso 2026/2027.

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O treinamento aborda o funcionamento do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, as atualizações do Plano Municipal de Gestão de Riscos e Desastres (PMGRD), a emissão de alertas preventivos e a normativa municipal para resposta aos desastres.

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Também fazem parte da capacitação temas relacionados às tendências e aos possíveis efeitos do El Niño, além dos procedimentos para o cadastro eletrônico de pessoas atingidas por desastres.

Ainda segundo a Defesa Civil, um dos principais objetivos é fortalecer a integração entre os agentes públicos, ampliar o conhecimento sobre os protocolos de atuação e preparar as equipes para uma resposta coordenada diante de situações de emergência e desastres.

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"O período chuvoso exige integração, conhecimento dos protocolos e capacidade de tomada de decisão. Esses treinamentos permitem revisar procedimentos, aperfeiçoar técnicas e fortalecer a atuação conjunta das equipes, sempre com o objetivo principal de proteger vidas e reduzir os impactos dos desastres para a população de Belo Horizonte", ressalta o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Elcione Menezes.

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