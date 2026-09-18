Prédio terá que ser demolido após queda de muro em Nova Lima
Edificação de quatro andares foi a mais afetada. Defesa Civil municipal estuda realizar a demolição do imóvel nos próximos dias
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A Defesa Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (18/9) que um imóvel de quatro andares, localizado no Bairro Retiro, terá que ser demolido nos próximos dias.
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De acordo com o coordenador do órgão municipal, William Silva, a estrutura do imóvel ficou comprometida depois que um muro de arrimo desabou na noite da última quarta-feira (16) na Rua Enita Seabra. O fato causou a interdição de sete imóveis e 19 moradores se encontram desalojados.
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"Colocamos lona, a Copasa desligou a rede de água para que a gente tenha condições de começar a demolição, que deve começar nos próximos dias".
No prédio residem quatro famílias distintas. Ontem, equipes da Defesa Civil passaram o dia avaliando a edificação para verificar a possibilidade de fazer reparos na estrutura.
“A gente não pode nem acessar a residência por risco de colapso, algumas partes do telhado já chegaram a ceder e pode haver a necessidade de demolir a residência”, declarou Silva nesta quinta.
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Os imóveis vizinhos continuam interditados mesmo sem sinais de queda iminente, devido ao risco de um colapso cruzado. Apesar de ser um fator de agravamento da situação, a chuva não é a maior preocupação no momento, uma vez que a estrutura já está bastante comprometida.