Prédio terá que ser demolido após queda de muro em Nova Lima

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A Defesa Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (18/9) que um imóvel de quatro andares, localizado no Bairro Retiro, terá que ser demolido nos próximos dias.

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De acordo com o coordenador do órgão municipal, William Silva, a estrutura do imóvel ficou comprometida depois que um muro de arrimo desabou na noite da última quarta-feira (16) na Rua Enita Seabra. O fato causou a interdição de sete imóveis e 19 moradores se encontram desalojados.

"Colocamos lona, a Copasa desligou a rede de água para que a gente tenha condições de começar a demolição, que deve começar nos próximos dias".

No prédio residem quatro famílias distintas. Ontem, equipes da Defesa Civil passaram o dia avaliando a edificação para verificar a possibilidade de fazer reparos na estrutura.

“A gente não pode nem acessar a residência por risco de colapso, algumas partes do telhado já chegaram a ceder e pode haver a necessidade de demolir a residência”, declarou Silva nesta quinta.

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Os imóveis vizinhos continuam interditados mesmo sem sinais de queda iminente, devido ao risco de um colapso cruzado. Apesar de ser um fator de agravamento da situação, a chuva não é a maior preocupação no momento, uma vez que a estrutura já está bastante comprometida.