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PREOCUPAÇÃO

Prédio terá que ser demolido após queda de muro em Nova Lima

Edificação de quatro andares foi a mais afetada. Defesa Civil municipal estuda realizar a demolição do imóvel nos próximos dias

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Gabriel Felice
Jair Amaral
Gabriel Felice
Repórter
Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
18/09/2026 08:59

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Prédio de quatro andares terá que ser demolido em Nova Lima após queda de muro de arrimo
Prédio de quatro andares terá que ser demolido em Nova Lima após queda de muro de arrimo crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (18/9) que um imóvel de quatro andares, localizado no Bairro Retiro, terá que ser demolido nos próximos dias.

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De acordo com o coordenador do órgão municipal, William Silva, a estrutura do imóvel ficou comprometida depois que um muro de arrimo desabou na noite da última quarta-feira (16) na Rua Enita Seabra. O fato causou a interdição de sete imóveis e 19 moradores se encontram desalojados.

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"Colocamos lona, a Copasa desligou a rede de água para que a gente tenha condições de começar a demolição, que deve começar nos próximos dias".

No prédio residem quatro famílias distintas. Ontem, equipes da Defesa Civil passaram o dia avaliando a edificação para verificar a possibilidade de fazer reparos na estrutura.

“A gente não pode nem acessar a residência por risco de colapso, algumas partes do telhado já chegaram a ceder e pode haver a necessidade de demolir a residência”, declarou Silva nesta quinta.

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Os imóveis vizinhos continuam interditados mesmo sem sinais de queda iminente, devido ao risco de um colapso cruzado. Apesar de ser um fator de agravamento da situação, a chuva não é a maior preocupação no momento, uma vez que a estrutura já está bastante comprometida.

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