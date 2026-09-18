Chove nesta sexta em BH? Confira a previsão do tempo

Belo Horizonte amanheceu com sensação térmica de 6,2°C nesta sexta-feira (18/9), apesar de os termômetros terem registrado mínima de 15,4°C. Ao longo do dia, a temperatura sobe e pode chegar aos 27°C.

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Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.

A menor temperatura da capital foi registrada na Região Oeste, onde os termômetros marcaram 15,4°C às 6h. No mesmo horário, a sensação térmica chegou aos 6,2°C.

Veja as temperaturas por região

No Barreiro, a mínima foi de 17°C, às 5h55. Na Região Centro-Sul, os termômetros chegaram a 16,5°C, às 5h50.

Na Pampulha, foram registrados 18,3°C, com sensação térmica de 17,5°C, às 6h.

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Já em Venda Nova, a temperatura mínima foi de 18,8°C, registrada às 5h45.