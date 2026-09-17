Chuva dá trégua em BH nesta quinta? Veja previsão
Capital mineira terá mínima de 16°C nesta quinta-feira (17/9), com umidade relativa do ar podendo chegar a 45% à tarde
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Belo Horizonte pode ter uma quinta-feira (17/9) de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento a partir da tarde, segundo a Defesa Civil.
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A temperatura mínima registrada na capital foi de 16°C, enquanto a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar deve atingir 45% no período da tarde, índice que, embora represente ar mais seco, não configura uma situação crítica.
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A manhã tende a ter períodos de céu claro e variação de nebulosidade, enquanto a possibilidade de chuva aumenta a partir da tarde. As pancadas podem ocorrer de forma localizada e vir acompanhadas de descargas elétricas e ventos.
Temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 17,1°C, às 3h30.
- Centro Sul: 16,7°C, às 6h.
- Oeste: 16°C, com sensação térmica de 4,7°C, às 6h.
- Pampulha: 18,6°C, com sensação térmica de 18°C, às 6h.
- Venda Nova: 19,6°C, às 5h50.
Como fica o tempo no estado?
Em grande parte de Minas Gerais, o dia será de tempo estável e sem previsão de chuva. A circulação de umidade vinda do oceano favorece a formação de muitas nuvens na faixa Leste e na região Central do estado, onde pode ocorrer chuva isolada.
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Nas demais áreas, a previsão é de apenas variação de nebulosidade. As chuvas registradas nos últimos dias também contribuíram para melhorar as condições de umidade em todo o estado. Por isso, não há previsão de índices críticos de umidade relativa do ar em Minas Gerais nesta quinta-feira.