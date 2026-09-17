Chuva forte derruba galhos e leva lama para a BR-381 em MG; veja vídeo

Uma forte chuva atingiu o Vale do Aço na noite dessa quarta-feira (16/9) e provocou transtornos para motoristas que trafegavam pela BR-381. Galhos de árvores e lama atingiram diferentes pontos da rodovia.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários galhos caídos sobre a pista no perímetro urbano de Ipatinga, próximo ao Bairro Horto. Os obstáculos ocuparam parte da rodovia e obrigaram os motoristas a fazer desvios para conseguir passar pelo trecho.

Em outro ponto da BR-381, na saída de Coronel Fabriciano, no sentido Belo Horizonte, a situação também ficou complicada. Deslizamentos levaram terra e lama para o asfalto, deixando parte da pista coberta.

Equipes da concessionária Nova 381 atuaram nos dois trechos durante a ocorrência. Segundo a empresa, a limpeza da rodovia foi realizada e, na manhã desta quinta-feira (17/9), o trânsito flui normalmente nos locais atingidos.

Mais chuva nesta quinta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva ao longo desta quinta-feira na região.

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A temperatura mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima deve chegar aos 23°C.