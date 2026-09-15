Chuva atinge todas as regionais de BH na noite desta terça-feira (15/9)

O alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte sobre a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até as 8h de quarta-feira (16/9), já se confirmou. Na noite desta terça-feira (15/9), todas as 10 regionais da capital mineira registraram precipitações, de acordo com o órgão.

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Nas regionais Noroeste e Nordeste, a chuva, ainda segundo a Defesa Civil do Município, atingiu forte intensidade, com volume de 2,6 mm a 5 mm a cada 5 minutos. Nas regionais Oeste, Centro-Sul e Hipercentro, a intensidade foi moderada, com índices pluviométricos entre 1,1 mm e 2,5 mm. Nas demais, a precipitação foi considerada fraca, com volume entre 0,1 mm e 1 mm.

Precauções durante a chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Risco geológico

Diante do grande volume de chuva registrado no mês de setembro, que já encharcou o solo, a Defesa Civil mantém risco geológico forte no Barreiro e moderado na Regional Oeste, ambos até as 18h desta quarta-feira (16/9).

O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo e aos sinais de movimentação ou comprometimento de estruturas. Entre os riscos estão quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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A orientação é que moradores deixem imediatamente o imóvel caso percebam sinais de risco e acionem a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.

Sinais de risco de deslizamento