Chuva continua em Minas? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

A chuva que atingiu Belo Horizonte, a Região Metropolitana e diferentes áreas do interior de Minas Gerais nesse domingo (13/9) deve continuar nos próximos dias, mas com mudanças na intensidade e na distribuição pelo estado.

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Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria que avançou por Minas passou a atuar como uma frente estacionária e deve permanecer influenciando o estado por mais dois ou três dias.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a previsão é de chuva até quarta-feira (16/9). Nesta segunda (14/9) e terça-feira (15/9), o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Na quarta, a frente tende a se deslocar para o Norte do estado, favorecendo uma maior estabilidade na Região Centro-Norte de Minas.

Na Grande BH, a quarta-feira deve ter períodos de abertura e temperaturas um pouco mais altas, mas ainda há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. Segundo o meteorologista, essas precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios, trovões e granizo.

A partir de quinta-feira (17/9), as temperaturas devem voltar a cair. A previsão é de muita nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco na quinta e na sexta-feira (18/9).

Chuva também atinge o interior

A instabilidade não ficou restrita à capital e à Grande BH. No domingo, municípios de diferentes regiões de Minas registraram chuva forte, com enxurradas, inundações e acúmulo de lama.

Em Rio Piracicaba, na Região Central, a chuva provocou enxurradas no bairro de Fátima. O volume de água que desceu pelas ruas invadiu imóveis e deixou moradores em alerta.

Também na Região Central, Barão de Cocais registrou inundações. Ruas ficaram tomadas pela água e moradores tiveram dificuldades para circular durante o temporal.

Em Contagem, na Região Metropolitana, a chuva forte atingiu a cidade durante a tarde e o início da noite. Na Região Industrial, foram registradas enxurradas e queda de granizo. Na Vila Samag, o nível da água subiu e deixou moradores em alerta para possíveis alagamentos.

Segundo Gemiacki, o comportamento observado neste início de setembro está diferente do que normalmente ocorre no período. Setembro ainda é considerado um mês de transição, com volumes de chuva geralmente baixos, e as pancadas mais frequentes costumam aparecer apenas no fim do mês.

Neste ano, porém, algumas frentes frias conseguiram avançar mais para o norte de Minas, influenciando principalmente o Sul de Minas, áreas do Triângulo Mineiro e a Região Central. Ainda não é possível apontar uma causa climatológica definitiva para esse comportamento.

Para os próximos dias, a tendência é de continuidade da instabilidade, mas sem chuva forte de forma constante em todo o estado.

Na avaliação do meteorologista, a frente fria deve perder influência sobre parte de Minas à medida que avança para o Norte. Na Grande BH, porém, a combinação de umidade e aquecimento ainda pode favorecer pancadas, principalmente entre segunda e quarta-feira.

E a segunda quinzena de setembro?

Apesar da sequência de temporais, o cenário não significa necessariamente que Minas Gerais terá chuva forte durante toda a segunda quinzena de setembro.

Setembro ainda é, normalmente, um período de transição para a estação chuvosa. Pela climatologia, os volumes de chuva são relativamente baixos e as pancadas mais frequentes costumam aparecer mais para o fim do mês.

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A tendência, portanto, é de chuva nos próximos dias, mas com variação de intensidade e distribuição pelo estado. A previsão não indica, neste momento, uma sequência de temporais todos os dias até o início oficial do período chuvoso.