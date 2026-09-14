Chuva vai continuar em BH? Veja a previsão do tempo desta segunda (14/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de uma noite de chuva intensa em Belo Horizonte, a capital amanhece com céu nublado nesta segunda-feira (14/9). Segundo a Defesa Civil de BH, a previsão indica novas precipitações.

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Conforme a previsão meteorológica, o dia terá pancadas de chuva isoladas a qualquer hora. Além disso, a chuva pode ser acompanhada de trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Já a máxima pode chegar a 27°C, à tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 60%, também no período da tarde.

A possibilidade de novas chuvas acende um alerta na capital mineira: o acumulado acima da média. De acordo com a Defesa Civil de BH, três regiões já ultrapassaram a média climatológica do mês de setembro, que é de 49,2 milímetros (mm).

A Região Barreiro teve o maior acumulado, com 112,5 mm de chuva até o início da noite de ontem. O volume corresponde a 228,7% da média esperada. Na Região Oeste, foram registrados 62 milímetros, o equivalente a 126% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 58,3 mm, ou 118,5% do previsto.

Temporal no Barreiro



Nesse domingo (13/9), uma forte chuva atingiu Belo Horizonte, sobretudo a Região Barreiro, que registrou 80% da chuva esperada para o mês de setembro em apenas duas horas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional acumulou 39,6 milímetros (mm) somente em duas horas.

O temporal de ontem provocou transtornos na Vila Pinho, onde parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem do temporal. Relatos de moradores dão conta de que parte da estrutura voou até algumas casas.

Há ainda relatos de pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania nos bairros Diamante, Tirol, Cardoso e Teixeira Dias.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 461 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta segunda.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.