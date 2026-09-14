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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva vai continuar em BH? Veja a previsão do tempo desta segunda (14/9)

Três regionais de Belo Horizonte ultrapassaram 100% da média de chuvas esperada para o mês de setembro. Confira como fica o tempo e como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/09/2026 08:04

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Além da chuva, há previsão de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo
Céu em BH deve ficar parcialmente nublado nesta segunda-feira (14/9) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Depois de uma noite de chuva intensa em Belo Horizonte, a capital amanhece com céu nublado nesta segunda-feira (14/9). Segundo a Defesa Civil de BH, a previsão indica novas precipitações.

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Conforme a previsão meteorológica, o dia terá pancadas de chuva isoladas a qualquer hora. Além disso, a chuva pode ser acompanhada de trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Já a máxima pode chegar a 27°C, à tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 60%, também no período da tarde.

A possibilidade de novas chuvas acende um alerta na capital mineira: o acumulado acima da média. De acordo com a Defesa Civil de BH, três regiões já ultrapassaram a média climatológica do mês de setembro, que é de 49,2 milímetros (mm).

A Região Barreiro teve o maior acumulado, com 112,5 mm de chuva até o início da noite de ontem. O volume corresponde a 228,7% da média esperada. Na Região Oeste, foram registrados 62 milímetros, o equivalente a 126% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 58,3 mm, ou 118,5% do previsto.

Temporal no Barreiro

Nesse domingo (13/9), uma forte chuva atingiu Belo Horizonte, sobretudo a Região Barreiro, que registrou 80% da chuva esperada para o mês de setembro em apenas duas horas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional acumulou 39,6 milímetros (mm) somente em duas horas.

O temporal de ontem provocou transtornos na Vila Pinho, onde parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem do temporal. Relatos de moradores dão conta de que parte da estrutura voou até algumas casas.

Há ainda relatos de pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania nos bairros Diamante, Tirol, Cardoso e Teixeira Dias.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 461 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta segunda.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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