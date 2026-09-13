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Moradores de Nova Lima relatam "granizo do tamanho de bolas de golfe

Capital e proximidades têm registro de granizo. Defesa Civil emitiu alerta

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Repórter
13/09/2026 18:30 - atualizado em 13/09/2026 19:20

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Granizo atinge Vale dos Cristais, em Nova Lima
Granizo atinge Vale dos Cristais, em Nova Lima crédito: Sandro Barnabé/Arquivo Pessoal

Chove forte em Belo Horizonte no início da noite deste domingo (13/9). A Defesa Civil acaba de divulgar alerta sobre possibilidade de granizo, vendaval e tempestade em muitos pontos da cidade, válido até as 18h50.

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As pedras de gelo já atingem o Buritis e o Vale dos Cristais, em Nova Lima, onde moradores descrevem "gelo do tamanho de bolas de golfe". 

 Na Regional Barreiro, a chuva é intensa. Contagem também está sob alerta. 

O órgão recomenda redobrar a atenção e lista algumas medidas de proteção:

- Fique em um lugar seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica

- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores

- Procure estacionar em um local seguro e coberto

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp da Defesa Civil: https://bit.ly/DefesaCivilBH

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua de residência.

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