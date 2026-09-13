Vídeo: chuva de granizo atinge bairros da Grande BH neste domingo (13/9)

Chove forte em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, e já há registros de granizo nas regiões do Barreiro e Oeste, na capital, e em Contagem, nos bairros Eldorado e Cidade Industrial, na tarde deste domingo (13/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No Barreiro, uma chuva extremamente forte, acompanhada de granizo e ventos fortes, foi registrada por volta das 17h20.

Moradores também registraram a queda de pedras de gelo em diferentes pontos de Contagem e Betim.

A mudança no tempo ocorreu depois de um dia de temperaturas elevadas em Belo Horizonte. A capital registrou máxima de 32,2°C neste domingo. A menor umidade relativa do ar foi de 37%, medida às 13h, na regional Pampulha.

Alerta para possibilidade de granizo

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste domingo, um alerta para a possibilidade de granizo na capital. O comunicado prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. O alerta é válido até as 8h desta segunda-feira (14/9).

O órgão orienta os moradores a procurar um local seguro para se proteger durante a ocorrência de granizo. A recomendação é evitar áreas abertas, como campos de futebol, quadras e estacionamentos.

Também é indicado não permanecer em locais altos, como morros e coberturas, nem próximo a torres e linhas de energia elétrica. A Defesa Civil alerta ainda para o risco de permanecer ou estacionar veículos debaixo de árvores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer e não fazer durante a chuva?;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.