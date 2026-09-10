Chuva extremamente forte é registrada em região de BH

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registra chuva extremamente forte na tarde desta quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil do município. Mais cedo, o órgão já havia emitido um alerta de chuva para toda a capital mineira, válido até as 8h desta sexta-feira (11/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. A recomendação da Defesa Civil é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Saiba como se proteger

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.