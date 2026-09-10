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Chuva extremamente forte é registrada em região de BH

Previsão da Defesa Civil é que outras regionais da capital também poderão registrar precipitações até as 8h desta sexta-feira (11/9)

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Estado de Minas
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Repórter
10/09/2026 18:18

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Nuvens escuras de chuva sobre a Região do Barreiro, em Belo Horizonte
Chuva de intensidade extremamente forte foi registrada no Barreiro na tarde desta quinta-feira (10/9) crédito: Ana Luiza Soares/EM/D.A.Press

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registra chuva extremamente forte na tarde desta quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil do município. Mais cedo, o órgão já havia emitido um alerta de chuva para toda a capital mineira, válido até as 8h desta sexta-feira (11/9).

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Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. A recomendação da Defesa Civil é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

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Saiba como se proteger

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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