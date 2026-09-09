Chuvas colocam BH em alerta para tempestades e vento; entenda o fenômeno

A "gangorra climática" virou o tempo em Belo Horizonte e promete trazer tempestades severas entre esta quarta (9/9) e quinta-feira (10/9). A capital mineira se prepara para pancadas de chuva de até 30mm/h, rajadas de vento de até 60km/h e possibilidade de queda de granizo. Órgãos de emergência pedem atenção redobrada em áreas sujeitas a alagamentos, encostas e proximidades com a rede elétrica.

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A capital e diversos municípios mineiros enfrentam uma forte guinada nas condições do tempo. Após um período marcado pelo calor intenso e pela secura, o cenário deu lugar a tempestades, vendavais e trovoadas isoladas. A instabilidade colocou os órgãos de meteorologia e a Defesa Civil em estado de alerta máximo.

Alerta de tempestades e perigo potencial

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta para a capital, que prevê pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento na casa dos 50 km/h.

Paralelamente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial, válido da 0h01 até as 23h59 de quinta-feira (10/9). O comunicado prevê volumes de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos entre 40 e 60km/h e eventual queda de granizo.

Em Minas Gerais, os maiores acumulados concentram-se no Sul do estado (cerca de 30mm ao longo da semana), enquanto outras regiões, incluindo a região metropolitana, mantêm condições favoráveis para pancadas isoladas de cerca de 10mm.

O órgão reforça que o aviso alerta para a existência de condições atmosféricas propícias aos eventos severos, não significando que todas as localidades da zona de abrangência serão atingidas simultaneamente com a mesma intensidade.

Acumulado de chuvas em BH em setembro

Até as 8h40 do dia 7 de setembro, os pluviômetros das Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já registravam volumes expressivos diante da média climatológica do mês (49,2 mm):

Barreiro: 32,8 mm (66,7% da média do mês)

Oeste: 26,0 mm (52,8%)

Centro-Sul: 23,1 mm (47,0%)

Noroeste: 21,2 mm (43,1%)

Nordeste: 18,0 mm (36,6%)

Venda Nova: 17,4 mm (35,4%)

Pampulha: 15,4 mm (31,3%)

Norte: 14,8 mm (30,1%)

Leste: 14,2 mm (28,9%)

Hipercentro: 12,0 mm (24,4%)

Por que o tempo mudou e o que esperar do mês?

A oscilação brusca – apelidada de "gangorra climática" – é provocada pela atuação de sistemas de baixa pressão e de um cavado meteorológico sobre o centro-sul do país, em meio à transição para a primavera climática.

Essas estruturas atmosféricas aceleram o desenvolvimento de nuvens de grande desenvolvimento vertical. Aliadas ao calor residual acumulado no solo e à forte entrada de umidade no Sudeste, elas alimentam tempestades de rápida evolução.

Segundo o Inmet, a previsão para setembro aponta para chuvas acima da média histórica em trechos do Sudeste, combinadas com temperaturas que devem permanecer elevadas (com desvios de até 1,5°C acima do normal). O calor não desaparece, mas atua como "combustível" para a alternância rápida entre dias quentes e abafados e viradas bruscas do tempo com tempestades e quedas temporárias na temperatura.

Para quinta-feira (10/9), por exemplo, BH deve registrar mínima de 15°C, mantendo a possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas.

Recomendações de Segurança

Diante dos riscos associados a rajadas de vento, enxurradas e tempestades elétricas, a Defesa Civil reforça as medidas preventivas:

Atenção nas vias: Evite trafegar ou se aproximar de áreas de inundação, margens de córregos e ribeirões durante pancadas fortes. Nunca tente atravessar enxurradas nem permita que crianças entrem em contato com a água das chuvas.

Proteção contra ventos e raios: Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores, estruturas metálicas flexíveis, torres de transmissão ou painéis publicitários. Durante tempestades, evite permanecer em campos abertos ou descampados e retire aparelhos eletrônicos das tomadas.

Atenção a encostas e estruturas: Mantenha observação constante em áreas de morro. Em caso de trincas nas paredes, inclinação de postes/árvores, estalos no terreno ou surgimento de minas d'água, abandone o local e acione a emergência.

Rede elétrica: Mantenha distância de cabos ou fiações partido(a)s na via pública.

Como receber alertas no seu celular

Os moradores de Belo Horizonte podem se cadastrar gratuitamente nos canais da Defesa Civil Municipal:

WhatsApp: Inscreva-se no Canal Público da Defesa Civil de BH (bit.ly/DefesaCivilBH).

SMS Gratuito: Envie o número do seu CEP por mensagem de texto para o número 40199.

Redes Sociais: Acompanhe o perfil oficial @defesacivilbh no Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e Telegram.

Em caso de emergência, acione: