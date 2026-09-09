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Paciente cai de maca em MG: vídeo mostra acidente

Câmera registrou o acidente em São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas; prefeitura prestou assistência à família e dispensou a profissional envolvida

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
09/09/2026 16:23 - atualizado em 09/09/2026 16:23

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Paciente cai de maca em MG: vídeo mostra acidente
O transporte da paciente em maca para a ambulância, incidente que levou à queda e resultou na dispensa de profissional crédito: TV Alterosa

Uma paciente caiu de uma maca ao ser transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas Gerais. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança na segunda-feira (7/9), por volta das 10h.

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As imagens obtidas pela Alterosa Sul de Minas mostram a paciente sendo retirada de uma residência. Durante o trajeto pela garagem do imóvel, ela cai da maca ao passar por uma pequena rampa. O equipamento era movido por um homem e uma mulher.

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Logo após a queda, um funcionário se aproxima, pega a paciente e, com a ajuda de outras pessoas, a coloca novamente sobre a plataforma. O transporte para a ambulância é retomado em seguida.

A prefeitura de São Sebastião do Paraíso informou que prestou assistência à família da paciente. A administração municipal também reforçou os protocolos de atendimento e dispensou a profissional envolvida no incidente.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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