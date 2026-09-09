Paciente cai de maca em MG: vídeo mostra acidente

Uma paciente caiu de uma maca ao ser transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas Gerais. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança na segunda-feira (7/9), por volta das 10h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As imagens obtidas pela Alterosa Sul de Minas mostram a paciente sendo retirada de uma residência. Durante o trajeto pela garagem do imóvel, ela cai da maca ao passar por uma pequena rampa. O equipamento era movido por um homem e uma mulher.

Leia Mais

Logo após a queda, um funcionário se aproxima, pega a paciente e, com a ajuda de outras pessoas, a coloca novamente sobre a plataforma. O transporte para a ambulância é retomado em seguida.

A prefeitura de São Sebastião do Paraíso informou que prestou assistência à família da paciente. A administração municipal também reforçou os protocolos de atendimento e dispensou a profissional envolvida no incidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria