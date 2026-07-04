Mulher é resgatada por helicóptero ao cair em trilha em Macacos
Vítima sofreu trauma a perna após queda na Cachoeira Marumbé e foi levada de helicóptero para hospital em Belo Horizonte
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Uma mulher de 39 anos foi resgatada de helicóptero ao sofrer uma queda nessa sexta-feira (3/7), durante uma trilha na Cachoeira Marumbé, no distrito de Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30 e ela foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo 14.
A vítima fazia a trilha com um grupo quando caiu e lesionou a perna esquerda.
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Como o local era de difícil acesso e não havia área adequada para o pouso da aeronave nas proximidades da cachoeira, foi necessário realizar um resgate aéreo especializado.
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Um bombeiro desceu do helicóptero de rapel até a vítima, realizou a ancoragem e a preparação para o içamento, permitindo que ela fosse retirada em segurança até um ponto onde a aeronave pudesse pousar.
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Após o resgate, a mulher recebeu atendimento da equipe médica do Arcanjo, foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Unimed, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.