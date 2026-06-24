Vídeo: cão é resgatado pela PM após passar 24h trancado em carro em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher, de 37 anos, foi presa em flagrante por maus-tratos a um cachorro, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (23/6). Segundo a Polícia Militar (PMMG), o cão foi deixado preso dentro de um carro por 24 horas.

A corporação foi acionada para atendimento de uma ocorrência no Bairro Vale do Sol, após receber denúncias de que o animal estaria em situação de maus-tratos no interior de um veículo.

No local, os militares localizaram um carro, Volkswagen Up, estacionado e fechado, com o cachorro dentro dele. Segundo o registro policial, o animal apresentava sinais visíveis de debilidade, permanecendo com a língua para fora e em condições que despertaram preocupação quanto ao seu bem-estar. Foi constatado que o veículo encontrava-se trancado, com apenas uma pequena abertura no vidro.

Durante a ação, os policiais fizeram contato com a proprietária do veículo e tutora do animal. A mulher informou ter deixado o cachorro no carro por não possuir local adequado para mantê-lo em seu apartamento.

Testemunhas relataram aos militares que o cão estaria no interior do veículo há aproximadamente 24 horas, sem receber os cuidados considerados necessários para sua adequada manutenção e bem-estar.

A autora foi presa em flagrante, e o animal, encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente do município ao atendimento veterinário pela Clínica São Vicente.

Crime tipificado

O abandono de animais é crime no Brasil, tipificado como maus-tratos pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com penas aumentadas para cães e gatos pela Lei nº 14.064/2020. A norma estabelece reclusão de dois a cinco anos.

Os maus-tratos incluem abandonar, praticar abuso, maltratar, ferir ou mutilar animais. Também é crime deixar o animal solto nas ruas, sem cuidados e sem alimentação adequada; e abandonar por ele ter envelhecido, adoecido ou por se tornar "indesejado".

Para denunciar maus-tratos aos animais