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RESGATE

MG: médica capota carro e cai em ribanceira na BR-356

Mulher perdeu o controle da direção, desceu uma ribanceira de cerca de 5 metros e foi levada à UPA com dores lombares

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
10/07/2026 12:40 - atualizado em 10/07/2026 12:40

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A condutora ficou presa no interior do veículo
A motorista ficou presa no interior do veículo crédito: Reprodução/CBMMG

Uma médica que trabalha em uma unidade de saúde de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após o carro que dirigia sair da pista e capotar, na manhã desta sexta-feira (10/7), no KM 52 da BR-356, próximo à Serra da Santa.

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Segundo os bombeiros, a médica seguia no sentido Belo Horizonte quando perdeu o controle da direção do Honda Fit. O veículo saiu da pista, desceu uma ribanceira de aproximadamente 5 metros e teve a queda interrompida ao ficar preso em um talude às margens da rodovia, evitando que continuasse a despencar.

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Quando os militares chegaram ao local, a motorista estava presa dentro do carro. Para retirá-la com segurança, quebraram o vidro traseiro do lado direito do veículo. 

No local, um médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itabirito realizou a avaliação inicial da vítima. A médica não apresentava lesões aparentes, mas relatava dores na região lombar.

Após a avaliação, os bombeiros realizaram a imobilização da vítima em prancha longa, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, ela foi encaminhada à UPA de Itabirito em uma ambulância da própria unidade, acompanhada pelo médico que auxiliou no resgate.

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A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do marido da vítima, que assumiu a responsabilidade pela guarda e retirada do veículo. As causas do acidente não foram informadas.

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