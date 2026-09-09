Gangorra climática de setembro; veja o que explica a volta das chuvas

O tempo começa a mudar em Belo Horizonte e em outras áreas de Minas Gerais. Depois de dias marcados por calor e períodos de tempo seco, a instabilidade ganha força nesta quarta-feira (9/9), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A mudança ocorre em um cenário mais amplo: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva acima da média histórica em áreas do Sudeste durante setembro.

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Para esta quarta, um alerta amarelo do Inmet inclui Belo Horizonte e municípios mineiros e prevê condições para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e granizo. O aviso é válido até as 23h59. O fenômeno, porém, não significa que todos os locais abrangidos terão chuva forte ou granizo: o alerta indica áreas onde existem condições favoráveis para a ocorrência desses eventos.

A previsão semanal mais recente do instituto aponta que a instabilidade deve continuar atuando no Sudeste ao longo dos próximos dias. Em Minas Gerais, os maiores acumulados estão previstos para o Sul do estado, em torno de 30 milímetros durante a semana. Nas demais áreas mineiras, o Inmet não descarta chuvas isoladas, com acumulados próximos de 10 milímetros.

Por que o tempo está mudando?

A alteração nas condições atmosféricas está relacionada à atuação de áreas de baixa pressão e de um cavado, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e aumentam a instabilidade.

Na previsão divulgada pelo Inmet para esta quarta e quinta-feira (10/9), o instituto aponta a presença desses sistemas sobre o centro-sul do país. Em Minas Gerais, a instabilidade deve favorecer pancadas de chuva e trovoadas, principalmente no centro-sul do estado. Para a quinta-feira, o instituto prevê chuva acompanhada de trovoadas isoladas no centro-sul mineiro e possibilidade de precipitações isoladas nas demais áreas, com exceção do Norte de Minas.

A previsão climática do Inmet para setembro já apontava, desde o fim de agosto, uma tendência de precipitação acima da média histórica em áreas do Sudeste. Em Minas, a previsão também indica temperaturas acima da média, com desvios de até 1,5°C em grande parte do estado.

Isso ajuda a explicar uma característica típica da transição entre o período mais seco e a retomada das chuvas: calor e instabilidade podem aparecer alternadamente, com dias quentes intercalados por pancadas de chuva, trovoadas e quedas temporárias de temperatura.

Chuva deve ganhar ainda mais potência ao longo da semana

O informativo meteorológico mais recente do Inmet, válido para o período de 8 a 15 de setembro, indica que os maiores volumes de chuva do Sudeste devem se concentrar principalmente no centro-sul de São Paulo. Em Minas Gerais, o Sul do estado aparece com previsão de acumulados em torno de 30 mm.

Para as demais regiões mineiras, o instituto trabalha com possibilidade de chuva isolada e volumes menores. Isso significa que a mudança não deve ocorrer de maneira uniforme em todo o estado.

Em Belo Horizonte, a capital está entre as áreas do Sudeste sob influência da instabilidade. A previsão do Inmet para quinta-feira (10/9) mantém a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 15°C.

A tendência é que as condições de chuva continuem sendo acompanhadas nos próximos dias, já que o comportamento atmosférico pode variar rapidamente durante a primavera climática.

Setembro deve ser mais chuvoso que o normal

A previsão mensal do Inmet coloca o atual episódio de instabilidade dentro de um contexto maior. Para setembro, o instituto indica chuvas acima da média histórica em áreas do Sudeste, além de temperaturas acima da média em grande parte da região.

Na prática, isso significa que a volta das chuvas não representa necessariamente o fim do calor. Pelo contrário: a previsão combina temperaturas elevadas com uma maior frequência de episódios de instabilidade.

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É essa combinação que pode produzir mudanças rápidas no tempo, com períodos de calor seguidos pela formação de nuvens carregadas, pancadas de chuva e trovoadas.