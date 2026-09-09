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BALANÇO

MG: PRF registra 8 mortes e 151 acidentes no feriado da Independência

Fiscalizações foram intensificadas em trechos críticos e com maior risco de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
09/09/2026 15:07 - atualizado em 09/09/2026 15:08

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8 mortes e 151 acidentes são registrados em rodovias federais de Minas Gerais no feriado de 7 de setembro
Oito mortes e 151 acidentes são registrados em rodovias federais de Minas Gerais no feriado de 7 de setembro crédito: CBMMG/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (9/9) o balanço da operação do último feriado da Independência. Com o aumento de veículos nas estradas por conta do fim de semana prolongado, as equipes da PRF intensificaram as fiscalizações em trechos críticos e com maior risco de acidentes, de sexta-feira (4/9) a segunda-feira (7/9) nas rodovias de Minas Gerais.

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Nos quatro dias de reforço nas estradas, foram registrados 151 acidentes de trânsito, com oito mortos e 166 feridos. Ao longo do feriado prolongado, a PRF flagrou e multou condutores cometendo graves infrações de trânsito.

Entre as principais infrações flagradas estão 3.023 autuações por excesso de velocidade, 616 ultrapassagens irregulares, 84 por embriaguez ao volante e 469 por não usar cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.

A PRF não divulgou um comparativo com o mesmo feriado do ano anterior, pois em 2025 o feriado não foi prolongado, onde o dia 7 de setembro foi um domingo.

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