MG: PRF registra 8 mortes e 151 acidentes no feriado da Independência
Fiscalizações foram intensificadas em trechos críticos e com maior risco de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (9/9) o balanço da operação do último feriado da Independência. Com o aumento de veículos nas estradas por conta do fim de semana prolongado, as equipes da PRF intensificaram as fiscalizações em trechos críticos e com maior risco de acidentes, de sexta-feira (4/9) a segunda-feira (7/9) nas rodovias de Minas Gerais.
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Nos quatro dias de reforço nas estradas, foram registrados 151 acidentes de trânsito, com oito mortos e 166 feridos. Ao longo do feriado prolongado, a PRF flagrou e multou condutores cometendo graves infrações de trânsito.
Entre as principais infrações flagradas estão 3.023 autuações por excesso de velocidade, 616 ultrapassagens irregulares, 84 por embriaguez ao volante e 469 por não usar cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.
A PRF não divulgou um comparativo com o mesmo feriado do ano anterior, pois em 2025 o feriado não foi prolongado, onde o dia 7 de setembro foi um domingo.
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