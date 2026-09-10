Alerta de tempestade exige atenção de motoristas nas rodovias de Minas

Motoristas que trafegam pelas rodovias de Minas Gerais devem redobrar a atenção. Um alerta amarelo (Perigo Potencial) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até esta quinta-feira (10/9) indica a possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento em 467 municípios do estado, com potencial para causar alagamentos e transtornos.

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A orientação das autoridades é para que os condutores verifiquem as condições do tempo antes de pegar a estrada e, se possível, adiem viagens não essenciais para as áreas sob alerta enquanto o aviso meteorológico estiver em vigor. A instabilidade climática pode alterar a rotina nas estradas.

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Qual o risco para os motoristas em Minas Gerais?

O principal risco para os condutores é a perda de controle do veículo devido à pista molhada e à baixa visibilidade. As condições climáticas adversas aumentam a probabilidade de aquaplanagem, deslizamentos de terra em trechos de serra e alagamentos repentinos em áreas de baixada.

A chuva intensa reduz drasticamente a visibilidade, tornando mais difícil identificar outros veículos, pedestres e obstáculos na pista. A situação se agrava com o acúmulo de água, que pode esconder buracos e irregularidades no asfalto, elevando o risco de acidentes.

Outro ponto de perigo são as rajadas de vento, que podem desestabilizar veículos mais altos, como caminhões e ônibus, ou até mesmo derrubar árvores e placas de sinalização sobre a estrada, causando bloqueios e acidentes graves.

Quais rodovias exigem mais atenção?

O alerta abrange diversas regiões do estado, mas alguns trechos rodoviários são historicamente mais vulneráveis a problemas causados por chuvas. Fique atento principalmente nas seguintes ligações, que conectam Minas Gerais a outros estados:

BR-381 (Fernão Dias): na divisa com São Paulo, especialmente em trechos de serra, conhecidos por deslizamentos.

BR-116 (Presidente Dutra): na conexão com o Rio de Janeiro, com pontos suscetíveis a alagamentos.

BR-040: no trecho que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro e ao Distrito Federal, que pode sofrer com bolsões d'água.

BR-262 e BR-354: em rotas que se aproximam do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro.

Como dirigir com segurança durante a tempestade?

A Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientam os motoristas a adotar medidas preventivas para minimizar os riscos de acidentes durante chuvas fortes. As principais recomendações são:

Reduza a velocidade para um patamar seguro e aumente a distância do veículo à frente. Mantenha sempre os faróis baixos acesos para ver e ser visto. Evite freadas bruscas para não perder a aderência dos pneus com o asfalto molhado. Se a chuva ficar muito intensa, procure um local seguro e afastado da pista para parar, como um posto de serviços. Nunca pare no acostamento. Fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo ou árvores e postes inclinados nas margens da rodovia.

O que significa o alerta amarelo do Inmet?

O alerta amarelo, classificado como 'Perigo Potencial', é emitido quando há previsão de fenômenos meteorológicos que podem oferecer risco à população. Para este alerta, o Inmet prevê chuvas entre 20 e 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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A recomendação é que a população e, principalmente, os motoristas, mantenham-se informados sobre as condições do tempo e sigam as orientações da Defesa Civil. É importante também evitar áreas de risco conhecido para alagamentos e deslizamentos.