BH está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil nesta tarde e é válido até sexta-feira (11/9).

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Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h de sexta.

A recomendação é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

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Saiba como se proteger

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.