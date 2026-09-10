BH está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9)
Previsão indica pancadas com raios e ventos de até 50km/h; alerta da Defesa Civil é válido até esta sexta-feira (11/9)
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Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil nesta tarde e é válido até sexta-feira (11/9).
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Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h de sexta.
A recomendação é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.
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Saiba como se proteger
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.