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ATENÇÃO

BH está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9)

Previsão indica pancadas com raios e ventos de até 50km/h; alerta da Defesa Civil é válido até esta sexta-feira (11/9)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/09/2026 16:40

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Chuvas em BH: Defesa Civil emite alerta para ventos fortes e riscos de alagamento
Belo Horizonte segue em alerta de chuva até esta sexta-feira (11/9); recomendação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta quinta-feira (10/9). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil nesta tarde e é válido até sexta-feira (11/9).

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Segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h de sexta.

A recomendação é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

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Saiba como se proteger

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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