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DESAPARECIMENTO

BH: engenheira civil desaparecida é encontrada

Cynthia Augusto Ferraz Penedo Mendes havia saído de uma casa no Santo Antônio na madrugada de quarta-feira (9/9). Polícia Civil afirma que não há indícios de crime

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/09/2026 15:34 - atualizado em 11/09/2026 13:33

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A engenheira civil Cynthia Augusta Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, foi localizada pela Polícia Civil
Engenheira civil Cynthia Augusta Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, foi localizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10/9) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press / Divulgação/Redes sociais

A engenheira civil Cynthia Augusto Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (10/9) depois de ficar desaparecida desde a madrugada de quarta (9/9). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), não há indícios de que a mulher tenha sido vítima de algum crime.

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Conforme informações preliminares, a engenheira desapareceu depois de sair da casa de uma amiga na Rua Mar de Espanha, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A PCMG aponta que o desaparecimento foi uma ação voluntária e que a família já foi acionada.

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Ao Estado de Minas, entretanto, a mãe de Cynthia rebateu a versão dada pela polícia e afirma que a filha não foi encontrada.

Ela informou que desde o desaparecimento tem sido assediada e até contatada por criminosos, pois ela divulgou o número de telefone pessoal para receber alguma pista.

A mãe da mulher desabafa que a situação já é bastante delicada e que a polícia "cometeu um erro" ao comunicar uma "inverdade" sobre os acontecimentos.

Questionada pela reportagem, a PCMG esclareceu que não houve localização física da mulher, mas, sim, de "elementos acerca de seu deslocamento e paradeiro".

Durante a investigação, a PCMG conseguiu filmagens que indicam o deslocamento de Cynthia, que fez a polícia concluir que ela deixou o local por vontade própria.

A PCMG ressaltou, ainda, que "tratando-se de pessoa maior e capaz e não havendo indícios de crime, ela não pode ser coagida a revelar sua localização ou obrigada a manter contato com familiares contra a própria vontade. A preservação de sua privacidade, nesse contexto, deve ser respeitada".

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O caso segue sendo investigado pela PCMG dentro dos limites legais.

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