BH: engenheira civil desaparecida é encontrada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A engenheira civil Cynthia Augusto Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (10/9) depois de ficar desaparecida desde a madrugada de quarta (9/9). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), não há indícios de que a mulher tenha sido vítima de algum crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme informações preliminares, a engenheira desapareceu depois de sair da casa de uma amiga na Rua Mar de Espanha, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A PCMG aponta que o desaparecimento foi uma ação voluntária e que a família já foi acionada.

Ao Estado de Minas, entretanto, a mãe de Cynthia rebateu a versão dada pela polícia e afirma que a filha não foi encontrada.

Ela informou que desde o desaparecimento tem sido assediada e até contatada por criminosos, pois ela divulgou o número de telefone pessoal para receber alguma pista.

A mãe da mulher desabafa que a situação já é bastante delicada e que a polícia "cometeu um erro" ao comunicar uma "inverdade" sobre os acontecimentos.

Questionada pela reportagem, a PCMG esclareceu que não houve localização física da mulher, mas, sim, de "elementos acerca de seu deslocamento e paradeiro".

Durante a investigação, a PCMG conseguiu filmagens que indicam o deslocamento de Cynthia, que fez a polícia concluir que ela deixou o local por vontade própria.

A PCMG ressaltou, ainda, que "tratando-se de pessoa maior e capaz e não havendo indícios de crime, ela não pode ser coagida a revelar sua localização ou obrigada a manter contato com familiares contra a própria vontade. A preservação de sua privacidade, nesse contexto, deve ser respeitada".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sendo investigado pela PCMG dentro dos limites legais.