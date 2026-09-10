Pixel: Festival de Games gratuito agita BH e prepara para Nerd Experience

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Belo Horizonte recebe neste sábado (12/9) a terceira edição do Pixel – Festival de Games e Arte Digital. O evento gratuito acontece no Instituto Educacional Manoel Pinheiro (IEMP), na unidade Guarani, na Região Norte da capital, e reúne jogos, tecnologia, arte digital e cultura geek.

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A programação serve como aquecimento para o Nerd Experience 2027, que está marcado para os dias 27 e 28 de fevereiro no Expominas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste. A ideia do Pixel é ser um ponto de encontro para jogadores, artistas, criadores e fãs da cultura pop e digital.

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Os participantes poderão experimentar jogos gratuitamente e participar de atividades de realidade virtual na Arena VR. O festival também oferece palestras, bate-papos, competições e a oportunidade de conhecer o trabalho de ilustradores e quadrinistas independentes.

Concurso de Cosplay

O Concurso de Cosplay do Pixel Festival 2026 terá duas modalidades: Desfile Cosplay e Apresentação Cosplay – Seletiva Gran Master. O desfile conta com 25 vagas para todas as idades, permitindo a representação de personagens de diversas mídias, como filmes, quadrinhos e animes.

A seletiva Gran Master, por sua vez, é focada em apresentações individuais. A avaliação levará em conta a fidelidade do traje, a apresentação no palco, a criatividade e o impacto visual e emocional. O vencedor ganha R$ 500, medalha e uma vaga intransferível na final do Gran Master, que ocorre no Nerd Experience 2027.

As inscrições para o concurso são feitas on-line, de 13 de agosto a 9 de setembro, ou até o preenchimento das vagas.

Programação do evento

As atividades começam às 12h com jogos e música. A agenda inclui um encontro sobre o mercado de games com Brayan, da NetEase, às 14h, e um bate-papo com o influenciador Renato Wamberto, às 14h30. O desfile do concurso cosplay acontece às 15h, seguido por uma conversa com Luciano Ló sobre personagens do Nerdverso, às 16h.

A premiação da competição de cosplay está marcada para as 16h30. As atividades de palco se encerram com uma apresentação musical às 17h. O torneio de robótica do IEMP também faz parte da programação, com a premiação ocorrendo às 18h10.

Segundo Ado Viana, diretor executivo do Nerd Experience, o festival ajuda a construir uma jornada ao longo do ano, criando momentos que aproximam o público e as comunidades que estarão no evento principal de 2027.

A próxima edição do Nerd Experience no Expominas terá estrutura ampliada e uma proposta gamificada. O evento será organizado em quatro universos temáticos: Pixel (games e tecnologia), Lótus (animes, mangás, K-pop), Eldarion (RPG e fantasia) e Nexos (cinema, séries e super-heróis). A primeira atração confirmada é o youtuber Anderson Gaveta.

Serviço:

Pixel - Festival de Games e Arte Digital

Local: IEMP - R. Cambuí, 276, Bairro Guarani

Data: sábado (12/9)

Horário: 12h às 18h

Entrada: gratuita, com ingresso retirado pelo Sympla.

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Nerd Experience 2027

Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200, Bairro Gameleira

Data: 27 e 28 de fevereiro de 2027

Horário: 10h às 18h

Ingressos: Sympla

Mais informações: @nerdexperience