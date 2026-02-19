Assine
BH terá megaevento de games no Expominas

Festival ocupa todos os pavilhões entre 18 e 21 de junho com previsão de 20 mil pessoas por dia; estudantes da rede pública terão direito a 20 mil ingressos

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
19/02/2026 17:39 - atualizado em 19/02/2026 18:07

BH entra na agenda nacional de games com festival de quatro dias no Expominas
BH entra na agenda nacional de games com festival de quatro dias no Expominas crédito: Pexels

Belo Horizonte terá um megaevento de games entre 18 e 21 de junho. O Game Fest Minas 2026 ocupará todos os pavilhões do Expominas, Região da Gameleira.

A organização estima um público de 20 mil pessoas por dia. A programação inclui campeonatos de e-sports, feira de marcas, experiências imersivas e espaço voltado a negócios.

O festival também sediará a final do PlayMinas, circuito itinerante realizado em parceria com o Governo de Minas. A etapa decisiva ocorrerá dentro da estrutura do evento, reunindo finalistas de diferentes regiões do estado.

Segundo Elton Gomes, presidente do Instituto Novare, a proposta é ampliar a presença de Minas no setor de games. “Ao realizar a final do circuito dentro do festival, conectamos formação, competição e mercado”, afirma.

A programação prevê arenas competitivas para amadores e profissionais, modalidades PCD, congressos sobre mercado e tecnologia, além de áreas dedicadas a cosplay, RPG e jogos retrô. 

Na área B2B, desenvolvedores e startups poderão apresentar projetos a investidores. O festival também destinará 20 mil ingressos gratuitos a estudantes da rede pública estadual, segundo a organização.

Mais informações sobre o evento e ingresso estão disponíveis no site oficial.

