X fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta segunda (16/2)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de usuários da rede social X pelo mundo relatam dificuldade para acessar a plataforma tanto na versão web quanto no app móvel nesta segunda-feira (16/2).

Até o momento não há comunicação oficial da empresa sobre as causas da falha ou previsão de retorno total dos serviços.

No Brasil, mais de 3.600 reclamações foram registradas às 10h33 no site Downdetector, que monitora falhas em redes sociais, rastreando interrupções por meio da compilação de relatórios de status de várias fontes .

Instabilidade global

Nos Estados Unidos, houve mais de 23.210 relatos de problemas com o X por volta do mesmo horário, de acordo com o Downdetector.

Essa não é a primeira ocorrência de 2026. Em janeiro, o X saiu do ar em vários países e gerou picos de queixas nos sistemas de monitoramento.

Nesta segunda, usuários da rede social de Elon Musk relatam telas em branco ou mensagens de erro ao tentar carregar a linha do tempo e postagens.