Domine o ChatGPT com 5 comandos para ter respostas mais eficientes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ChatGPT se tornou uma ferramenta essencial na rotina de muitos brasileiros, seja para criar planilhas, redigir e-mails ou simplificar pesquisas. Um levantamento do Google em parceria com a Ipsos revela que 74% da população do país já utilizou alguma forma de inteligência artificial no último ano. Apesar da popularidade, a frustração com respostas genéricas ou imprecisas é comum.

O segredo para extrair resultados realmente úteis da ferramenta está na forma como você faz o pedido. Comandos vagos geram respostas igualmente vagas. Para obter um material de qualidade, é preciso fornecer instruções detalhadas, transformando um simples pedido em uma ordem clara e específica para a inteligência artificial.

Com alguns ajustes na maneira de solicitar as informações, é possível tornar o ChatGPT um assistente muito mais eficiente no trabalho e nos estudos. Veja cinco comandos que ajudam a gerar respostas mais completas e assertivas. As dicas são de Alfredo Araujo, especialista em Inteligência Artificial, professor na Hashtag Treinamentos, escola especializada em treinamentos profissionais na inteligência de dados.

1. "Explique como se eu fosse uma criança"

Este comando é ideal para desvendar temas complexos ou assuntos sobre os quais você não tem nenhum conhecimento prévio. Ao pedir uma explicação simplificada, a ferramenta quebra a complexidade em analogias e linguagem fácil de entender.

Por exemplo, ao perguntar "explique o que é um buraco negro como se eu fosse uma criança", o ChatGPT deixará de lado o jargão científico e usará exemplos do dia a dia para construir o raciocínio, facilitando a compreensão.

2. "Responda como um especialista"

Quando a necessidade é o oposto, ou seja, obter uma resposta com profundidade técnica e dados, este é o comando certo. Ele instrui a IA a adotar a persona de um profissional da área, fornecendo informações com maior embasamento.

Você pode pedir, por exemplo: "Crie um post para rede social sobre tendências de moda, agindo como um especialista em marketing para o setor de vestuário". O resultado será um texto com a linguagem e a abordagem de quem domina o assunto.

3. "Exporte o resultado como..."

Para otimizar o fluxo de trabalho, o ChatGPT pode entregar o conteúdo gerado em formatos específicos. Após receber a resposta, você pode simplesmente pedir para que a ferramenta a organize em uma tabela, lista ou até mesmo em um código para uma planilha.

Basta solicitar: "Exporte a resposta acima em um formato de tabela para o Excel". Isso economiza tempo e facilita a integração das informações em outros documentos.

4. "Crie um arquivo com estas especificações"

A ferramenta também pode criar documentos do zero. É possível solicitar uma planilha de fluxo de caixa, um modelo de relatório ou um roteiro de apresentação. Novamente, o nível de detalhe no pedido faz toda a diferença para o sucesso da tarefa.

Um bom exemplo é: "Crie uma planilha de fluxo de caixa em Excel com colunas para data, descrição, tipo (entrada ou saída), valor e saldo". Quanto mais específico você for, mais próximo do ideal será o arquivo gerado.

5. Dê feedback para refinar a resposta

A interação com o ChatGPT funciona como uma conversa. Se o resultado não foi exatamente o esperado, você pode corrigi-lo. Em vez de começar um novo chat, continue na mesma janela e aponte o que precisa ser ajustado.

Se você pediu uma lista com dez itens e a ferramenta entregou apenas sete, responda: "O texto está ótimo, mas preciso de dez itens, conforme solicitado". A IA entenderá a correção e complementará a resposta anterior com as informações que faltaram.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.