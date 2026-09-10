Minas tem 605 cidades sob alerta de tempestade e chuva de até 100 mm
Inmet prevê temporais, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Outros 441 municípios estão sob alerta amarelo
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Minas Gerais tem 164 cidades sob alerta de tempestade classificado como de grande perigo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (10/9). O aviso começou às 9h08 e permanece válido até as 23h59.
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De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
Outras 441 cidades mineiras estão sob alerta amarelo, classificado como perigo potencial, até o fim desta quinta (10). Nesses municípios, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
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A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Assim, uma chuva de 50 mm significa que 50 litros de água caíram sobre cada metro quadrado de uma determinada área. No caso do alerta mais severo, o volume pode chegar a 100 mm em um dia, o equivalente a 100 litros de água por metro quadrado.
Os moradores das áreas sob alerta devem ficar atentos durante os períodos de chuva forte, principalmente em locais com risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
O que fazer em caso de chuva?
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Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
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Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
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Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
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Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
Cidades sob alerta laranja
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guarará
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Rio Preto
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
Cidades sob alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abre Campo
- Acaiaca
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Vale
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Congonhas
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Divinésia
- Divino
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matipó
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Pains
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Queluzito
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santa Margarida
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Urucânia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz