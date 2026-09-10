Minas tem 605 cidades sob alerta de tempestade e chuva de até 100 mm

Minas Gerais tem 164 cidades sob alerta de tempestade classificado como de grande perigo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (10/9). O aviso começou às 9h08 e permanece válido até as 23h59.

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De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Outras 441 cidades mineiras estão sob alerta amarelo, classificado como perigo potencial, até o fim desta quinta (10). Nesses municípios, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Assim, uma chuva de 50 mm significa que 50 litros de água caíram sobre cada metro quadrado de uma determinada área. No caso do alerta mais severo, o volume pode chegar a 100 mm em um dia, o equivalente a 100 litros de água por metro quadrado.

Os moradores das áreas sob alerta devem ficar atentos durante os períodos de chuva forte, principalmente em locais com risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Cidades sob alerta laranja

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo do Meio

Campos Gerais

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Chácara

Chiador

Conceição da Aparecida

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Gonçalves

Guaranésia

Guarará

Guaxupé

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

Cidades sob alerta amarelo