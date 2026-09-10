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Ruas viram rios durante chuva forte em cidade do Sul de Minas; veja vídeo

Vídeos mostram vias de Pouso Alegre tomadas pela água nessa quarta-feira (9). Defesa Civil alerta para chuva intensa e rajadas de vento nos próximos dois dias

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/09/2026 07:55

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Enxurrada toma ruas de Pouso Alegre e mais chuva é prevista para esta quinta-feira
Enxurrada toma ruas de Pouso Alegre e mais chuva é prevista para esta quinta-feira crédito: Redes Sociais/Reprodução

A chuva que atingiu Pouso Alegre, no Sul de Minas, na tarde dessa quarta-feira (9/9) provocou alagamentos e enxurradas em diferentes pontos da cidade.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água e enxurradas passando pelas vias do município. A área central da cidade recebeu 20,4 mm de chuva.

E a chuva não deve dar trégua. A Defesa Civil de Pouso Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa nesta quinta (10) e sexta-feira (11), acompanhada de rajadas de vento.

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Segundo o órgão municipal, as condições meteorológicas e o volume de chuva são monitorados para antecipar possíveis situações de risco e orientar os moradores.

A Defesa Civil informou ainda que o trabalho preventivo inclui o acompanhamento das áreas próximas aos rios Sapucaí, Mandu e Sapucaí Mirim, além da realização de serviços de manutenção e limpeza de galerias para melhorar o escoamento da água e reduzir os riscos durante períodos chuvosos.

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O órgão também orienta a população a acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas de risco durante temporais.

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