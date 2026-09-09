Inmet alerta para chuva de granizo em 467 cidades de MG; confira
Aviso amarelo é válido até a noite desta quarta-feira (9/9) e prevê chuva de até 50mm, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo
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Belo Horizonte e mais de 400 outros municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades nesta quarta-feira (9/9). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros (mm) em 24 horas, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta, classificado como de perigo potencial, permanece válido até as 23h59 desta quarta.
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O aviso abrange áreas das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Centro-Oeste, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Entre os municípios incluídos estão Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Brumadinho, Caeté, Itabirito, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Barbacena.
A previsão do Inmet indica que as tempestades podem ocorrer acompanhadas de raios, vento forte e granizo. O instituto considera baixo o risco de interrupção do fornecimento de energia, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, mas orienta a população a adotar medidas de segurança durante as pancadas mais intensas.
Confira os municípios sob alerta
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Acaiaca
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caeté
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Congonhas
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Divinésia
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jesuânia
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
O que significa o alerta amarelo
O nível amarelo utilizado pelo Inmet representa perigo potencial. Isso significa que as condições meteorológicas podem provocar transtornos, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.
A previsão é de precipitação de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos que podem atingir 60 km/h e queda de granizo. Entre os impactos possíveis estão alagamentos, queda de galhos e árvores, danos em plantações e interrupções pontuais no fornecimento de energia.
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Durante as tempestades, o Inmet recomenda evitar áreas abertas e não permanecer sob árvores. A orientação também é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem oferecer risco em caso de ventania.
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A recomendação vale também para aparelhos eletrônicos. Em caso de raios, a orientação é evitar o uso de equipamentos conectados à tomada e procurar um local protegido.