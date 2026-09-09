Inmet alerta para chuva de granizo em 467 cidades de MG; confira

Belo Horizonte e mais de 400 outros municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades nesta quarta-feira (9/9). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros (mm) em 24 horas, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta, classificado como de perigo potencial, permanece válido até as 23h59 desta quarta.

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O aviso abrange áreas das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Centro-Oeste, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Entre os municípios incluídos estão Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Brumadinho, Caeté, Itabirito, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Barbacena.

A previsão do Inmet indica que as tempestades podem ocorrer acompanhadas de raios, vento forte e granizo. O instituto considera baixo o risco de interrupção do fornecimento de energia, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, mas orienta a população a adotar medidas de segurança durante as pancadas mais intensas.

Confira os municípios sob alerta

Abadia dos Dourados

Abaeté

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caeté

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Teixeiras

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz



O que significa o alerta amarelo

O nível amarelo utilizado pelo Inmet representa perigo potencial. Isso significa que as condições meteorológicas podem provocar transtornos, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.

A previsão é de precipitação de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos que podem atingir 60 km/h e queda de granizo. Entre os impactos possíveis estão alagamentos, queda de galhos e árvores, danos em plantações e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

Durante as tempestades, o Inmet recomenda evitar áreas abertas e não permanecer sob árvores. A orientação também é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem oferecer risco em caso de ventania.

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A recomendação vale também para aparelhos eletrônicos. Em caso de raios, a orientação é evitar o uso de equipamentos conectados à tomada e procurar um local protegido.