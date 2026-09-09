Cinco dicas para comprar online com mais segurança

A Shopee, marketplace que conecta milhões de consumidores, vendedores e marcas, reúne cinco recomendações práticas para ajudar a comprar com mais segurança em marketplaces, cobrindo desde a checagem de avaliações até o cuidado com produtos que exigem certificação, como eletrônicos. As orientações chegam em um momento em que a compra online já é rotina para a maior parte dos brasileiros, e a escolha do canal de pagamento e a verificação do vendedor se tornam decisões cada vez mais frequentes no dia a dia do consumidor.

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Além de disponibilizar milhões de produtos a um clique e realizar entregas em todo o país, a plataforma conta com ferramentas e conteúdos que ajudam o consumidor a comprar com mais confiança. Isso é possível graças a tecnologias de monitoramento dos anúncios e a recursos como avaliações de produtos, Lojas Oficiais de grandes marcas, selo de Vendedores Indicados e a Garantia Shopee, que retém o pagamento até que a compra chegue como esperado.

Abaixo, a Shopee reúne orientações que ajudam os consumidores a realizarem compras com mais segurança pela internet.

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Confira a avaliação do vendedor e de seus produtos: Antes de finalizar uma compra, vale consultar as avaliações do vendedor e dos itens anunciados. Esse histórico ajuda na decisão de compra e complementa as informações disponíveis na plataforma. Além disso, a Shopee monitora continuamente a atuação dos vendedores para manter a qualidade do ecossistema.



Tire dúvidas pelo chat da plataforma: O chat da Shopee permite que consumidores entrem em contato com os vendedores para esclarecer informações sobre produtos, prazos e características dos itens antes da compra. Esse recurso contribui para uma decisão mais informada e segura.



Conte com a Garantia Shopee: Essa ferramenta exclusiva da Shopee retém o pagamento do produto até que o consumidor receba o que comprou em perfeitas condições.



Pagamento apenas no app da Shopee: Para maior segurança, a orientação é que toda a compra, inclusive o pagamento, seja feita exclusivamente dentro da plataforma. Os canais oficiais da Shopee concentram os recursos de proteção disponíveis para a transação. Caso o lojista entre em contato para finalizar a compra fora do marketplace, denuncie. Se um vendedor sugerir finalizar a negociação fora da plataforma, o mais seguro é manter a conversa e o pagamento dentro do app e reportar a situação pelos canais oficiais de suporte.



Recomendações específicas para determinadas categorias: Em categorias como eletrônicos, é importante verificar se o produto apresenta as identificações e certificações aplicáveis, como as homologações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Por isso, observe se o produto tem o selo oficial, localizado na parte de trás dos aparelhos. Para mais informações, basta acessar os guias da Shopee: Compre eletrônicos com segurança, Como identificar um vendedor confiável e ?Passo a passo para uma compra segura.



No fim das contas, comprar online deve ser simples: encontrar o produto desejado, concluir o pedido e acompanhar a entrega com praticidade. Com recursos de proteção, informação e suporte disponíveis na plataforma, o consumidor pode comprar com mais confiança e tranquilidade.