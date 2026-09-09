Homem é preso por matar colega que comeu sua marmita

Um homem de 37 anos morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento com um colega de trabalho em um alojamento de trabalhadores sazonais, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite do último domingo (6/9). O suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) e encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro, onde permanece à disposição da Justiça.



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A ocorrência foi registrada por volta das 22h14. Segundo a Polícia Militar, ao menos 14 trabalhadores costumam permanecer no imóvel, mas nove estavam no alojamento no momento do crime.



Quando os militares chegaram ao endereço, alguns dos trabalhadores mantinham o suspeito contido. Outros haviam levado a vítima para atendimento médico no pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias.

Apesar dos esforços da equipe médica, o homem morreu.



De acordo com o relato de uma testemunha, de 21 anos, vítima e suspeito passaram o dia juntos consumindo bebidas alcoólicas. Durante o jantar, os dois estavam na área da residência na companhia de outros trabalhadores quando começaram a discutir.



Ainda conforme a testemunha, a vítima teria retirado um pedaço de carne da marmita do suspeito e feito uma brincadeira com ele. Depois do desentendimento, o homem de 29 anos teria pegado uma faca e atingido o colega com diversos golpes.



Os demais trabalhadores intervieram as agressões. Enquanto parte do grupo conteve o suspeito, outros prestaram socorro à vítima e a levaram para o hospital.



Suspeito foi levado ao hospital



O homem de 29 anos também apresentava ferimentos na região da cabeça, aparentemente provocados durante a contenção feita pelas testemunhas. Ele foi levado para atendimento médico e, depois de receber alta, conduzido pela Polícia Militar para a delegacia.



Uma faca do tipo punhal, com aproximadamente 15 centímetros de lâmina, foi apreendida durante a ocorrência. Segundo a PM, o objeto teria sido utilizado no crime.



A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para realizar os trabalhos necessários. Depois dos procedimentos, o local foi liberado.



Questionado pelos militares sobre a motivação das agressões, o suspeito afirmou apenas que não aceitaria "desaforo" e não prestou outros esclarecimentos naquele momento.

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O suspeito foi encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro, onde permanece à disposição da Justiça.

