Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA INTENSA

Chuva provoca enxurradas e granizo em Contagem, na Grande BH

Na Vila Samag, o nível da água subiu rapidamente e deixou moradores em alerta para possíveis alagamentos

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
13/09/2026 19:34 - atualizado em 13/09/2026 19:46

compartilhe

×
Chuva forte provoca enxurradas na Vila Samag
Chuva forte provoca enxurradas na Vila Samag crédito: Reprodução/Redes Sociais

Chuva forte atinge Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde e no início da noite deste domingo (13/9). Imagens registradas na Região Industrial mostram a força da chuva e as enxurradas que se formaram pelas ruas. Também houve registro de granizo na região. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na Vila Samag, a água subiu e chegou a ficar em nível muito elevado, deixando moradores em alerta para possíveis alagamentos. 

Leia Mais

A chuva também foi registrada em outros pontos de Contagem. Na região do Riacho e Eldorado,  moradores compartilharam imagens da tempestade e da queda de pedras de gelo durante a tarde e o início da noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil emitiu alertas para a ocorrência de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, em diferentes pontos da Região Metropolitana. A orientação é que a população procure um local seguro durante a tempestade e evite áreas sujeitas a alagamentos.

Tópicos relacionados:

chuva contagem defesacivil grandebh granizo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay