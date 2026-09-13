Chuva provoca enxurradas e granizo em Contagem, na Grande BH

Chuva forte atinge Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde e no início da noite deste domingo (13/9). Imagens registradas na Região Industrial mostram a força da chuva e as enxurradas que se formaram pelas ruas. Também houve registro de granizo na região.

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Na Vila Samag, a água subiu e chegou a ficar em nível muito elevado, deixando moradores em alerta para possíveis alagamentos.

A chuva também foi registrada em outros pontos de Contagem. Na região do Riacho e Eldorado, moradores compartilharam imagens da tempestade e da queda de pedras de gelo durante a tarde e o início da noite.

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A Defesa Civil emitiu alertas para a ocorrência de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, em diferentes pontos da Região Metropolitana. A orientação é que a população procure um local seguro durante a tempestade e evite áreas sujeitas a alagamentos.