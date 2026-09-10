Em 2 horas, região de BH recebe 77% do volume de chuva previsto para o mês
Temporal causou alagamentos e estragos no Barreiro: regional recebeu 37,9 mm de água: das 16h às 18h desta quinta-feira (10/9)
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Em apenas duas horas, o Barreiro, em Belo Horizonte, registrou 77% do volume de chuva esperado para todo o mês de setembro, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Das 16h às 18h desta quinta-feira (10/9), a regional recebeu 37,9 mm de água durante uma precipitação considerada extremamente forte pelo órgão.
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As fortes chuvas causaram inundações no Barreiro. Moradores usaram as redes sociais para postar registros da tempestade e das consequentes inundações, que atingiram ruas e avenidas.
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Um dos bairros do Barreiro mais afetados pela tempestade foi o Tirol. Vídeos mostram a água tomando completamente algumas das vias locais, dentre elas a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.
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O Barreiro, assim como as demais regiões de Belo Horizonte, está sob alerta de chuva até as 8h de sexta-feira (11/9). De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.